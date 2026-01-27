Jerez inaugura su capitalidad gastronómica con la ‘Ruta Homenaje al Cerdo ibérico y los Quesos’

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y el presidente de la Asociación Hostelería Jerez. Alfredo Carrasco, han presentado la ‘Ruta Homenaje al Cerdo ibérico y los Quesos’ que tendrá lugar del 30 de enero al 8 de febrero como reconocimiento a dos productos fundamentales de nuestra gastronomía, elementos de gran valor cultural, culinario y económico para nuestra tierra.

“Con esta ruta inauguramos en Jerez los actos de la Capital Española de la Gastronomía por lo que quiero agradecer a Hostelería Jerez el inmenso trabajo e impulso de los profesionales de esta industria. Como consecuencia de los acontecimientos de Adamuz hemos tenido un comienzo complicado pero siempre hemos considerado que por encima del inicio de la capitalidad estaba mostrar nuestra solidaridad con las víctimas y las familias. Damos ahora un paso significativo y tras nuestra presencia en Madrid Fusión con el acto de este lunes, iniciamos el camino con ilusión y el próximo día 10 de febrero tomaremos en Jerez el relevo de la ciudad de Alicante que no pudimos coger en FITUR”, ha dicho la alcaldesa en su intervención.

Se trata de una de las primeras del más de medio centenar de actividades que dentro de la capitalidad se han planificado a lo largo del año 2026 definidas en colaboración con los agentes del territorio y cuyo calendario se mantendrá vivo durante todo el año, incorporando todas los eventos y actividades de carácter gastronómico.

Alfredo Carrasco ha afirmado que “iniciamos el año con esta ruta gastronómica dedicada al cerdo ibérico porque pocas cartas de hostelería no tienen un producto dedicado a este animal e igual pasa con los quesos. Como Capital Gastronómica teníamos que hacer un guiño por tanto a estos dos productos tan extendidos e invitamos a cualquier establecimiento de hostelería del municipio que prepare tapas, desayunos o platos que participe”.

Llamamiento a la participación

Los negocios interesados deberán remitir previamente a Hostelería Jerez la información correspondiente a su propuesta gastronómica, indicando el nombre del plato, una breve descripción del mismo y su precio antes del jueves 29 de enero. La elección de estas fechas responde por un lado al descenso de la actividad hostelera que tradicionalmente se produce en este periodo y por otro a la coincidencia con la temporada de la matanza del cerdo ibérico de bellota, lo que refuerza el carácter auténtico y gastronómico de la acción.

Hostelería Jerez impulsa distintas iniciativas comerciales a lo largo del año, especialmente en los periodos de menor actividad. La primera de estas acciones se desarrolla habitualmente entre finales de enero y principios de febrero con la intención de dinamizar el sector hostelero, minimizar el impacto de la estacionalidad y, al mismo tiempo, contribuir a enriquecer el calendario anual de actividades de la ciudad.

El proyecto de la Capitalidad Gastronómica cuenta con el respaldo del sector empresarial y social cuyo apoyo y compromiso fueron decisivos para impulsar esta iniciativa conjunta que reconoce el potencial de Jerez en el desarrollo y la innovación del ámbito gastronómico. Con el lema ‘Come, Bebe, Ama Jerez’, la ciudad evoca con este título la pasión y el disfrute de todos aquellos que visitan esta ciudad e invita a sumergirse en la riqueza de sus sabores, vinos y tradiciones como la cocina gitana, los tabancos, peñas y mostos, la Alta Cocina representada por dos restaurantes con Estrellas Michelín, el producto de kilómetro 0 de la campiña o el maridaje del flamenco y la cocina.