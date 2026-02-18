Intervención de urgencia en Las Aguilillas y Estella: 200 árboles dañados por el temporal

El delegado de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Jaime Espinar, ha anunciado en redes sociales este miércoles una "intervención por urgencia ante el peligro y reforestación posterior en Las Aguilillas y Estella", tras el paso de las numerosas borrascas por Jerez. "Quiero informar con total transparencia sobre una actuación necesaria que vamos a llevar a cabo en distintos espacios y parques periurbanos como el parque periurbano de Estella o Las Aguilillas", ha dicho, aludiendo a los graves daños causados por el mal tiempo.

En este sentido, ha explicado que las sucesivas borrascas de los últimos meses han provocado importantes "daños en el arbolado". Como consecuencia, "alrededor de 200 árboles han quedado gravemente afectados, con inestabilidad estructural, riesgo de caída o daños irreversibles". Esta situación "nos ha obligado, por seguridad, a mantener cerrados espacios como el parque de Las Aguilillas y otras zonas periurbanas".

Tras la revisión técnica correspondiente, el delegado ha adelantado que "debemos proceder a la tala o retirada de estos ejemplares para eliminar riesgos y garantizar la seguridad de las personas. Se trata de una intervención urgente y plenamente justificada por motivos técnicos y preventivos. Nuestro objetivo es claro: reducir el peligro existente y poder reabrir cuanto antes estos espacios públicos para el disfrute seguro de todos".

Reforestación y recuperación de los espacios junto a centros educativos

Esta actuación, sin embargo, "no termina con la retirada de los árboles dañados". "Muy al contrario, irá acompañada de un plan de reforestación y mejora ambiental", ha subrayado Espinar. De este modo se procedecerá a sustituir los ejemplares retirados por especies autóctonas y más resistentes así como a diversificar el arbolado para minimizar el impacto de futuras inclemencias o plagas.

Dentro de este plan de actuación está previsto también "mejorar la planificación y ordenación de las zonas verdes" y "recuperar progresivamente la masa arbórea y el valor ambiental de nuestros parques".

El delegado de Medio Ambiente ha insistido en la necesidad de lleva a cabo estas intervenciones "como paso necesario para reabrir y recuperar espacios como Las Aguilillas en condiciones de seguridad, reforzando además nuestro compromiso con un modelo de gestión responsable y sostenible". "Sabemos que el arbolado forma parte de nuestra identidad y paisaje, y precisamente por eso actuamos con rigor técnico, responsabilidad y visión de futuro", ha concluido Espinar.

Calendario de actuaciones

El Servicio de Medio Ambiente está coordinando desde este miércoles 18 de febrero los trabajos de retirada de árboles y ramas caídos, así como otros afectados y con riesgo de caída tras el tren de borrascas acaecido este febrero. Los trabajos están siendo realizados por empresa externa y han sido evaluados previamente por personal de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Jerez.

Está previsto que tengan una duración de aproximadamente una semana. Los espacios boscosos donde se está actuando son el pinar delantero de Estella (25 pinos a talar/retirar), el Parque de las Aguilillas (85/95 pinos a talar/retirar) y el Pinar Carretera Estella-Lomopardo (85 pinos y 4 eucaliptos a talar/retirar).