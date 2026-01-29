Los fuertes vientos de los últimos días, con rachas de 82 km/h con la borrasca Joseph y de hasta 102 con Kristin, han provocado múltiples daños en las zonas verdes de Jerez. Es el caso de lo ocurrido en Estella del Marqués, cuyo parque periurbano ha quedado "destrozado", tal como ha detallado Ricardo Sánchez.

En un vídeo grabado hoy mismo en el parque puede verse la magnitud de los daños con una treintena de árboles caídos.