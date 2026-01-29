El temporal destroza el parque periurbano de Estella del Marqués: 30 árboles caídos
El fuerte viento de los dos últimos días ha provocado multitud de daños en este espacio natural de la zona rural de Jerez
La situación en el río Guadalete empeora: ordenan el desalojo de 600 personas de la zona rural de Jerez
Los fuertes vientos de los últimos días, con rachas de 82 km/h con la borrasca Joseph y de hasta 102 con Kristin, han provocado múltiples daños en las zonas verdes de Jerez. Es el caso de lo ocurrido en Estella del Marqués, cuyo parque periurbano ha quedado "destrozado", tal como ha detallado Ricardo Sánchez.
En un vídeo grabado hoy mismo en el parque puede verse la magnitud de los daños con una treintena de árboles caídos.