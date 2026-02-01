Jerez invertirá 1,1 millones en transformar la antigua Jefatura de Policía del Almendral en un centro multifuncional

La junta de gobierno local ha aprobado el inicio de contratación, así como el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de las obras de rehabilitación energética y adecuación funcional del edificio que ocupaba la Jefatura de Policía Local, situado en la barriada de El Almendral. Según el proyecto aprobado el pasado mes de noviembre, esta actuación tiene como objeto transformar este inmueble en un centro multifuncional que acogerá delegaciones municipales, Protección Civil y espacios destinados al tejido asociativo. El importe de licitación asciende a 1.147.709,53 euros y el plazo de ejecución es de diez meses.

Este proyecto forma parte del conjunto intervenciones que lleva a cabo el gobierno local para dar vida a edificios municipales que se encuentran sin uso y que puedan ser aprovechados para distintos fines, optimizando, de esta forma, los recursos patrimoniales con que cuenta el Ayuntamiento y poniéndolos al servicio de la ciudadanía.

Es el caso de la antigua sede de la Policía Local, que desde el traslado de este servicio a sus nuevas dependencias de La Asunción, se quedó vacío, y que va a ser objeto de una remodelación integral para su puesta en uso con todas las garantías. Actualmente, presenta un estado deficiente de conservación y mantenimiento que va a ser subsanado en su totalidad a través de este proyecto, que ha sido redactado por los servicios técnicos de la Delegación de Urbanismo, y que es fruto "del compromiso de la alcaldesa, María José García-Pelayo con vecinos de El Almendral".

La intervención prevista incluye entre otras actuaciones, demoliciones varias, retirada de mobiliario de oficina y otros enseres, sustitución de carpinterías exteriores por modelos de altas prestaciones térmicas y estanqueidad, trabajos de albañilería, apertura y cerramiento de huecos, ejecución de nuevas divisiones de estancias, renovación de revestimientos y cerramientos interiores; o la incorporación de sistemas de ventilación adecuados que garantizan una mayor calidad del aire reduciendo pérdidas energéticas.

El proyecto contempla, además, la instalación de nuevos sistemas de climatización de elevada eficiencia, la mejora de la red de saneamiento y la adecuación técnica de las instalaciones eléctricas e iluminarias, favoreciendo así la reducción del consumo energético mediante tecnología de bajo consumo y control eficiente.

Con ello se espera conseguir una sustancial mejora del comportamiento energético del edificio, reduciendo la demanda tanto de calefacción como de refrigeración, mejorando el confort térmico y optimizando la eficiencia global de las instalaciones; de esta forma, se contribuirá al cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética definidos por la normativa vigente.

El edificio cuenta con una superficie construida de 2.583,40 metros cuadrados, y de 2.316,46 metros cuadrados útiles. Según el proyecto, el edificio albergará locales asociativos en su planta baja y una zona administrativa municipal en la planta primera; el sótano se destinará a aparcamiento de vehículos y zona de almacenaje y acceso a cubierta transitable.