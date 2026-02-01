Paco Candela pondrá voz al III Almuerzo Solidario de la Guardia Romana del Transporte en Jerez

Fragmento del cartel anunciador del III Almuerzo Solidario a beneficio de la obra social de la Guardia Romana en Jerez.

La Guardia Romana de la Hermandad del Transporte de Jerez ha organizado una nueva cita benéfica para este mes de febrero. Bajo el título de III Almuerzo Solidario, el evento busca recaudar fondos para la obra social de la propia formación, uniendo gastronomía, convivencia y música de primer nivel.

Uno de los grandes atractivos de esta tercera edición será la actuación de Paco Candela. El reconocido artista se suma a esta causa benéfica para amenizar una jornada que promete ser inolvidable para los asistentes y que servirá para impulsar los proyectos sociales que desarrolla la Guardia Romana en la ciudad.

El almuerzo tendrá lugar, el próximo sábado 14 de febrero a partir de las 14 horas, en un marco incomparable como las Bodegas José Estévez. El donativo para participar en este evento solidario será de 70 euros.

Las entradas para asistir al evento ya se pueden adquirir a través de los canales oficiales habilitados por la organización. Los interesados pueden realizar su reserva o solicitar más información contactando a los siguientes números de teléfono: 628 937 955 (Hermandad del Transporte) y 608 492 097 (Bodegas José Estévez).

Esta iniciativa supone una oportunidad única para disfrutar de la música de Paco Candela mientras se colabora con una causa que beneficia directamente a los colectivos más necesitados a través de la labor de Guardia Romana.