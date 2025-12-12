Jerez lanza una campaña de apoyo al comercio local para concienciar de sus ventajas económicas y sociales

'Tú decides: el comercio local = ciudad viva’ es el lema de la nueva campaña de promoción y apoyo al comercio de proximidad que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Jerez. Así lo ha presentado la delegada de Comercio y Consumo, Nela García, en un acto que ha tenido lugar el centro de la ciudad, concretamente en la plaza Esteve, y al que han asistido José Sánchez, de la junta directiva de Acoje, Manuel García, presidente de Asunico, Juan García, presidente de Adecosur, y Francisco Díaz, vocal de Horeca.

Nela García ha explicado que a través de la Ddlegación de Comercio y Consumo se ha lanzado esta nueva campaña en la que se invita a los consumidores a reflexionar sobre la importancia que tiene su decisión de compra en la ciudad, en lo que se refiere a la economía, el empleo y también en la sociedad, la cultura y el medio ambiente. La delegada ha incidido en que “lo importante es que seamos conscientes todos los ciudadanos de que nuestra decisión de compra repercutirá en que la ciudad tenga vida, en que la economía local gane dinamismo y en que el empleo estable, tanto de autónomos, pequeñas empresas, como de trabajadores por cuenta ajena, sea una realidad en Jerez”.

La edil ha defendido que "la opción de compra en el comercio de proximidad contribuye a mantener la actividad económica que también nos puede y nos debe diferenciar, con establecimientos especializados, variados, con productos locales, artesanales y con señas de identidad propias, que influye también en el medio ambiente, contribuyendo a la reducción de la huella de carbono" . Nela García ha subrayado que “en nuestra mano está qué ciudad queremos”, de ahí el eslogan de esta campaña: ‘Tú decides: el comercio local = ciudad viva’.

En el marco de esta campaña de apoyo al comercio local, dos autobuses, uno de la línea de circunvalación número 9 y otro de la línea 10, que cruza el centro de la ciudad, llevarán durante un periodo de dos meses una publicidad alusiva al lema promocional del comercio de Jerez, con la imagen destacada en los laterales del Mercado de Federico Mayo, reabierto en este año, y otra sobre la conmemoración del 140 aniversario del Mercado Central. Además, dentro de esta misma campaña ha comenzado la emisión de una cuña de radio en las principales emisoras de la ciudad y se está haciendo difusión de este mensaje en redes sociales. Todo ello enfocado a concienciar a la ciudadanía de las consecuencias de su decisión de compra y de las ventajas económicas, culturales, sociales y medioambientales que tiene para Jerez la opción de adquirir productos en el comercio local.

En este sentido, García ha recordado las múltiples bondades del comercio de proximidad: “Las tiendas locales aportan personalidad, tradición y autenticidad a las calles, atención personalizada y confianza. El trato cercano y el conocimiento del cliente permiten un servicio más humano, adaptado a necesidades reales. Comprar cerca reduce desplazamientos y fomenta el consumo de productos de temporada y de origen local. Un comercio activo genera calles vivas, seguras y atractivas, lo que beneficia también al turismo y a la convivencia. Muchos comercios locales trabajan con proveedores de la zona, impulsando la economía circular y preservando oficios tradicionales”.

Nela García ha resaltado que "una de las prioridades" del gobierno municipal es la dinamización del comercio local, con acciones como la reapertura del Mercado Federico Mayo, “donde 11 emprendedores tienen su proyecto de vida, y con el que la zona sur ha recuperado un punto de referencia, encuentro y convivencia”. También se ha referido a la celebración del 140 aniversario del Mercado Central “con la que se ha puesto el foco en la importancia y el valor del comercio local y la contribución de la plaza al desarrollo de la ciudad a lo largo de tantos años”.

Otras iniciativas que se han llevado a cabo para impulsar el comercio local, ha recordado Nela García, son las actividades ‘Primavera Street Market’ y ‘Vendimia de Jerez Street Market’, puestas en marcha con el apoyo de asociaciones de comerciantes con el objetivo de acercar los productos del pequeño y mediano comercio a los jerezanos en la propia calle, con ‘stands’, y precios especiales”. Igualmente, la Noche Azul y Blanca, un evento que en esta última edición ha vuelto a superar todas las expectativas, llenando calles y plazas del corazón de Jerez de actividad, música y una gran participación ciudadana.