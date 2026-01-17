Jerez lanza una nueva oferta de formación en lengua de signos para una ciudad más inclusiva

La Delegación de Inclusión Social del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) pone en marcha para 2026 una nueva oferta formativa en Lengua de Signos Española (LSE) bajo el lema 'Ciudadanía en Comunicación Inclusiva', con el objetivo de fomentar la accesibilidad y la inclusión social.

El programa contempla cinco cursos de formación básica en LSE, cada uno con una duración total de 40 horas, distribuidas en 30 horas presenciales y 10 horas online, en horario de 10 a 13 horas y con una asistencia mínima requerida del 80%. Cada taller dispone de 20 plazas y las sesiones presenciales se desarrollan en el aula de formación situada en la Plaza de la Merced.

Los cursos siguen una estructura mixta de tres semanas que combina modalidad presencial y online, y se impartirán en las siguientes fechas: del 2 al 20 de febrero, del 6 al 24 de abril, del 1 al 19 de junio, del 14 de septiembre al 2 de octubre y del 19 de octubre al 6 de noviembre.

Programación de la oferta formativa en lengua de signos.

Esta iniciativa está dirigida a la ciudadanía en general y, de forma especial, a profesionales del ámbito social y educativo, estudiantes y familiares de personas sordas, en el marco del compromiso municipal de eliminar barreras y promover una comunicación más accesible.

La formación se desarrolla a través de la plataforma digital municipal AulaSigno, que combina sesiones presenciales con contenidos digitales para facilitar un aprendizaje flexible y adaptado a las necesidades de las personas participantes.

Los cursos son gratuitos, incluyen diploma acreditativo y la inscripción se realiza mediante formulario en la web municipal del Ayuntamiento de Jerez. Las plazas se asignan por orden de llegada y, para más información o listas de espera, se puede contactar a través del correo electrónico jmaria.rodriguez@aytojerez.es

