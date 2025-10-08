Jerez se libra de Alice, la primera dana de gran impacto de la temporada

Nombre de las borrascas y danas con gran impacto de la temporada 2025/26

El paso de una vaguada fría por la Península ibérica, asociada a una depresión aislada en niveles medios, dará paso a la primera dana de la temporada con gran impacto y que ha sido bautizada con el nombre de Alice.

Esta dana generará previsiblemente desde este miércoles una situación de inestabilidad en buena parte del país, especialmente el este de Andalucía, zona sur de Castilla -La Mancha, Comunidad Valenciana y Baleares, con chubascos fuertes y precipitaciones.

Según informa la Agencia de Meteorología Estatal en su página web, además de lluvias en las zonas mencionadas anteriormente se prevé más agua en el Cantábrico y en el tercio norte de Galicia mientras que en el resto de España, como es el caso de Jerez de la Frontera habrá intervalos nubosos y cielos cubiertos e incluso despejados durante la segunda mitad de la jornada de este miércoles 8 de octubre.

Si acaso, la Aemet avanza que en Jerez y su campiña las lluvias podría aparecer a partir del viernes día 10 y durante el próximo fin de semana aunque de forma escasa y dispersa.

El parte de Meteorología prevé en temperatuas sin cambios con 27º de máxima y 15º de mínima. Los vientos soplarán en calma durante las primeras horas de la mañana aunque desde mediodía comenzarán a soplar ráfagas de componente oeste con velocidades máximas de 15 kilómetros por hora.

Cinco comunidades activan aviso amarillo por lluvias

Cinco comunidades -Aragón, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y ambas Castillas- han activado este miércoles el aviso amarillo (riesgo) por tormentas y por lluvias que acumularán entre 15 y 30 litros por metro cuadrado en una hora, informa la Aemet en su página web.

Aragón tiene alerta amarilla en la provincia de Teruel por tormentas, con posible granizo y fuerte viento, y por precipitaciones de hasta 20 litros en una hora en áreas del Jiloca, Maestrazgo, Gúdar y Albarracín.

En Castilla y León, Ávila y Segovia están en amarillo por lluvias en puntos del Sistema central que dejarán 15 litros en una hora, mientras que en Castilla-La Mancha la alerta, también amarilla, afecta a Albacete y Cuenca, donde se prevén tormentas y precipitaciones con acumulados entre 15 y 25 litros en una hora.

A orillas del Mediterráneo, la Región de Murcia tiene aviso amarillo en puntos del noroeste por lluvias de 15 litros en una hora, y en la Comunidad Valenciana todas las provincias han activado la alerta amarilla por tormentas y por lluvias, entre 20/30 litros en una hora o 60 litros en 12 horas.

Aemet precisa que en las comunidades de Aragón y de Castilla y León el aviso comenzará a partir de las 14:00 peninsular y en el Mediterráneo y en Castilla- La Mancha a las 17:00 hora peninsular.

Con la alerta amarilla no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta.