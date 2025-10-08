El Ayuntamiento de Jerez ha pedido 6,5 millones al Estado en préstamos, el 'rescate' más bajo en una década

El Ayuntamiento de Jerez ha formalizado unos 6,5 millones de euros en préstamos con el Estado a lo largo de este año. Este es el importe más bajo de los solicitados por el Consistorio desde que el Ministerio de Hacienda habilitó el fondo de ordenación en 2015, el mecanismo de financiación para que las entidades locales con mayores problemas financieros puedan atender su deuda.

Según los últimos datos publicados por la administración central, correspondientes a finales del pasado mes de septiembre, al Ayuntamiento jerezano, tras la necesidad que le había comunicado previamente, se le asignó unos 6,7 millones de euros para este año, un importe que mayormente iba a ir destinado a pagar otros préstamos. Todo apuntaba a que esta cuantía asignada en un inicio se incrementaría con la inclusión en una nueva convocatoria del plan de pago a proveedores, pero finalmente la entidad local jerezana quedó fuera dado que en ese momento pagaba en plazo.

Así, de los importes consignados, ha formalizado unos 6,6 millones y dispuesto unos 6,5 millones hasta ahora, según el Ministerio de Hacienda. De estos, algo más de seis millones de euros han ido destinados a atender vencimientos de préstamos y el resto a devolver liquidaciones de impuestos estatales que había percibido de más de anteriores ejercicios. Por lo tanto, y a tenor de estos registros, el importe dispuesto es el más bajo desde que el Ministerio de Hacienda habilita estos mecanismos de financiación que Jerez se está acogiendo año a año desde hace una década.

De hecho, y por primera vez desde que existen estos rescates, el Consistorio jerezano no está entre las entidades locales con más importe dispuesto. Así, hay una decena de ayuntamientos que en este año han recibido mayores cuantías. Es el caso de Jaén o Parla (Madrid), dos de las ciudades que comparten con Jerez una grave situación financiera, o localidades de la provincia como Chiclana o Rota. Todas ellas han recibido entre 23,54 y 8,5 millones de euros, según los últimos datos publicados por Hacienda. Eso sí, y dada la elevada deuda financiera que arrastra, el jerezano es el ayuntamiento que más importe ha pedido para atender préstamos mientras que otros le superan en la suma total tras haberse adscrito a la convocatoria del plan de pago de proveedores de este año.

Desde que se habilitara el fondo de ordenación en 2015, el Ayuntamiento jerezano ha pedido más de 540 millones de euros en préstamos vinculados a este mecanismo, siendo el municipio que más cuantía ha solicitado. Estos importes le han servido a la entidad local para atender préstamos, pagar sentencias judiciales contrarias, pagar a proveedores o liquidar la deuda histórica que arrastraba con la Tesorería General de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria y que superaba los 100 millones de euros. Mientras, administraciones locales como la de Jaén, Parla o Los Barrios han pedido entre 340 y 205 millones en estos últimos 10 años.

Este mecanismo de ayuda estará también disponible en 2026. De hecho, los ayuntamientos han tenido hasta mediados del pasado mes para comunicar las necesidades de financiación para el próximo ejercicio. En los próximos meses, se darán a conocer los importes asignados una vez sean analizados por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE).

Según los últimos datos publicados, correspondientes al primer trimestre del año, el Ayuntamiento tenía una deuda financiera de unos 913 millones de euros. De este importe, casi el 98% es de préstamos con el Estado a través de los sucesivos mecanismos de financiación a los que se ha ido acogiendo desde el primer gran plan de pago a proveedores en 2012.