La infección que puede causar la muerte en cuestión de horas

Desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicase en 2020 la estrategia 'Derrotar a la Meningitis en 2030', una hoja de ruta para tratar de frenar las altísimas tasas de mortalidad y discapacidad que genera esta enfermedad, el 5 de octubre se conmemora el Día Mundial contra la Meningitis, una enfermedad grave caracterizada por producir inflamación en las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. La OMS estima que la meningitis afecta a unos 2,5 millones de personas y que causa unas 250.000 defunciones cada año en el mundo.

Aunque la meningitis puede ser causada por virus, bacterias, hongos o parásitos, la forma bacteriana es la más peligrosa y puede provocar la muerte en pocas horas si no se trata de inmediato. De hecho, alrededor de 1 de cada 6 personas que contraen este tipo de meningitis, muere —especialmente la meningitis meningocócica y neumocócica—y hasta un 20% de los pacientes desarrolla una discapacidad grave.

La doctora Griselle Anaya, del Servicio de Urgencias del Hospital San Juan Grande de Jerez, explica que los casos de meningitis han aumentado en Andalucía. "En 2022 se registraron 31 casos, en 2023 se contabilizaron 46 casos y en 2024 se ha llegado a 58 casos. Quizás se ha perdido la conciencia de la vacunación. Andalucía tiene ahora el programa 'Cero Meningitis' con el objetivo de concienciar, sobre todo entre los jóvenes, de la importancia de la vacunación desde edades tempranas", informa Anaya.

La doctora Griselle Anaya, en el Servicio de Urgencias del Hospital San Juan Grande de Jerez.

La especialista recuerda un importante brote de meningitis registrado en Aragón y todos eran menores de 5 años. "Andalucía ha agregado una nueva vacuna al calendario de los niños, que es el meningococo C. La vacunación es muy importante, porque ya no es que se evite en un porcentaje los fallecimientos, sino que la meningitis puede dejar muchas secuelas, como la discapacidad, retraso psicomotor, epilepsia...", detalla.

Anaya recuerda el último caso de meningitis registrado en el San Juan Grande, "una chica a la que le molestaba mucho la luz, tenía rigidez de cuello y mucha fiebre. Cuando se le hizo la analítica tenía una leucopenia, un consumo de glóbulos blancos importante y se trasladó al Hospital Universitario de Jerez. Normalmente preguntamos si ha habido algún incidente de importancia, como un golpe fuerte en la cabeza, sinusitis de repetición, otitis de repetición... porque son sitios donde se puede romper la barrera hematoencefálica que hace que las bacterias migren fácilmente".

Secuelas, síntomas y vías de transmisión

Entre las posibles secuelas destacan problemas auditivos, de vista, del habla, del lenguaje, de memoria y otros problemas neurológicos derivados del daño cerebral producido por la enfermedad, así como amputaciones de extremidades (cuando la infección de la meningitis se extiende al torrente sanguíneo produciendo sepsis) que afectan seriamente la calidad de vida. De hecho, la meningitis es la sexta enfermedad neurológica que más discapacidad provoca en el mundo, tras el ictus, la encefalopatía neonatal, la migraña, la demencia y la neuropatía diabética.

“Aunque en nuestro país la incidencia de la meningitis sigue siendo baja, esta enfermedad sigue siendo una de las primeras causas de muerte por infección en niños y adolescentes en España. Además, estamos observando una ligera tendencia ascendente de los casos desde el año 2014”, comenta la doctora Saima Bashir, coordinadora del Grupo de Estudio de Neurología Crítica e Intensivista de la Sociedad Española de Neurología. "Por ejemplo, en España, en 2024 se produjeron 330 casos de meningitis meningocócica, frente a los 270 del año anterior, por lo que desde la Sociedad Española de Neurología instamos a reforzar la prevención y vacunación", añade.

Entre los síntomas más comunes destacan fiebre repentina, dolor de cabeza intenso, rigidez en el cuello, náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz y erupciones cutáneas. En bebés y niños pequeños puede manifestarse con irritabilidad inexplicable, vómitos y abultamiento de la fontanela. Y aunque cualquier persona puede contraer meningitis, los grupos de mayor riesgo son los niños menores de 5 años, sobre todo cuando no están vacunados, y los jóvenes de entre 15 y 24 años. Las personas inmunodeprimidas también tienen mayor riesgo de padecer diferentes tipos de meningitis, así como aquellas que viven o trabajan en entornos especialmente concurridos.

Aunque la vía de transmisión varía según el organismo, la mayoría de las bacterias que causan meningitis se contagian entre los seres humanos principalmente a través del contacto cercano con una persona infectada, tras la inhalación de las pequeñas partículas líquidas que se expulsan al hablar, toser o estornudar.

Campaña #ZeroMeningitis

Desde 2020, Andalucía ha ido planteando de forma progresiva una estrategia para evitar todos los casos de meningitis bacteriana en la infancia y la adolescencia, con empleo de diferentes vacunas en las edades de mayor impacto. Bajo el eslogan #ZeroMeningitis, se pretende sensibilizar a la población, sobre todo a los padres, y también a los adolescentes, de la importancia de las vacunas que hay incluidas en el calendario andaluz de forma gratuita, para que ninguna persona en edad infantil o adolescente sufra las consecuencias de esta terrible enfermedad.

Desde el 1 de diciembre de 2021, Andalucía incluye en el calendario infantil gratuito la vacuna del meningococo B (Bexsero), para todos los niños y niñas nacidos desde el 1 de octubre de 2021. La pauta consiste en 3 dosis, a los 2, 4 y 15 meses

Desde enero de 2020, la vacuna que previene meningitis por 4 tipos de meningococo: A, C, W e Y, está incluida en el calendario vacunal gratuito de Andalucía en dos momentos cruciales: a los 12 meses y en la adolescencia. La vacuna que se está empleando en Andalucía es Nimenrix.

Es muy importante que todos los adolescentes de entre 12 y hasta 20 años reciban una dosis de esta vacuna Nimenrix si aún no la han recibido. De todas formas, cualquier persona nacida entre 2002 y 2010 que aún no haya recibido la dosis de meningococo ACWY, puede solicitar cita en su centro de salud para la vacunación. En el caso de menores de 16 años, deben acudir al centro siempre con sus padres o tutores legales.