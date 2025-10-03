AMMA Jerez lanza un llamada a las mujeres que hayan podido tener fallos en los cribados de cáncer de mama

Los fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía siguen provocando reacciones. El Servicio Andaluz de Salud ha iniciado una campaña de contacto telefónico con 2.000 mujeres que se sometieron a mamografías, tras detectar deficiencias en el protocolo de comunicación del programa de cribado de cáncer de mama.

La incidencia afecta específicamente a los casos no concluyentes que presentan lesiones potencialmente benignas y requieren vigilancia sobre todo en las provincias de Sevilla, Málaga y Cádiz, donde hay más mujeres afectadas.

Desde la Asociación de Mujeres Mastectomizadas de Jerez (AMMA) han lanzado un mensaje a las posibles afectadas: "Si has entrado en un programa de cribado de detección precoz de cáncer de mama y no has recibido tu diagnóstico en las pruebas de mamografía y te han incluido como no concluyente o no te han llamado con la respuesta hazlo saber al teléfono 617844333".

"Debido a la controversia y a la preocupación generada por la noticia de algunas afectadas de cáncer de mama desde Sevilla, en alusión a los cribados de detección precoz y al error cometido en el diagnóstico porque no les llegaba a las usuarias llamadas 'no concluyentes', y ante la respuesta que ha dado la Consejera de Sanidad admitiendo este error, Desde AMMA no queremos ser menos y queremos contribuir con nuestra ayuda a todas las mujeres afectadas en este asunto desde la provincia de Cádiz, si las hubiese", declara María José López, presienta de la entidad.

Hasta el momento AMMA no tiene constancia de que haya alguna usuaria afectada, "ninguna mujer se ha acercado para esto con algún problema similar". "No obstante nuestro carácter de siempre, reivindicativo y social que nos hace sensible al problema, no queremos pasarlo por alto y ofrecemos nuestra ayuda y colaboración", subraya López.

"Además nos interesa conocer si te han dicho en ese cribado que todo está bien y has detectado algún cambio o bulto que no parecía estar tan bien. El cribado de detección precoz no puede tener errores y, por supuesto, no se puede poner en peligro la salud de nuestras mujeres", remarca la presidenta.

AMMA tiene sede en la calle Medina 6 (segunda planta) y también se puede contactar con la entidad a través del teléfono 617 84 43 33.