Jerez está de moda: más turismo y con perfil andaluz

Los puntos de información turística del Ayuntamiento de Jerez (que incluyen la oficina de la Plaza del Arenal, Festival de Jerez, Feria del Caballo, Equisur, Real Escuela y Alcázar) han atendido en lo que va de 2025 a 42.022 personas, 2.692 más que en el mismo periodo de hace un año.

Mayo fue el mes de mayor afluencia de público en este servicio con casi 11.000 visitantes atendidos coincidiendo con la celebración de la Feria del Caballo. Le sigue septiembre precisamente con 5.881 y marzo (4.582). Por lo que respecta a los meses de verano estos puntos atendieron a 4.037 visitantes en junio, 3.154 en julio, 4.104 en agosto.

El 59% de los usuarios de estos puntos se corresponde con turistas nacionales y el 41% restante con visitantes extranjeros. Reino Unido ha sido el país con mayor número de demandantes de información con un 9,97% seguido muy de cerca por Francia (9.16%) y Alemania (6,35%).

Por comunidades autónomas, el 18% de las personas que solicitaron información en estos puntos corresponden a Andalucía; en segundo lugar, el 16% han sido visitantes de la Comunidad de Madrid seguidos de Cataluña (9%), Castilla y León y País Vasco (ambos con un 6% del total). La información más demandada en los puntos turísticos municipales es aquella relativa a los monumentos (16%) y de las bodegas (15%) siendo los caballos el tercer tema por el que más se ha preguntado.

Por otra parte, los datos facilitados por la patronal hotelera Horeca arrojan una ocupación hotelera en la ciudad del 84.62% durante el mes de septiembre en Jerez, más de siete puntos con respecto al mismo mes del año pasado cuando fue del 77.41%

El teniente de alcaldesa de Turismo y Proyección Turística, Antonio Real, ha valorado estos datos de forma positiva señalando que “nuevamente estos registros de atención al público y de ocupación hotelera demuestran, como en el año anterior, una línea ascendente en el número de visitantes atendidos y que solicitan información además de un mayor número de plazas hoteleras ocupadas durante el último mes del verano lo que, sin lugar a dudas, nos anima a seguir trabajando en esta línea y a seguir mejorando nuestros servicios”.

Precisamente el 27 de septiembre se conmemoró el Día Internacional del Turismo este año bajo el lema 'Turismo y Transformación Sostenible' con el objetivo de poner el foco sobre el potencial transformador del turismo como agente de cambio positivo. Con tal motivo, la Delegación de Turismo y Proyección Turística organizó y coordinó una amplia programación para conmemorar esta efemérides con actos que se desarrollaron durante el fin de semana recibiendo durante ese periodo más de 1.700 visitantes en El Alcázar, la Catedral, el Museo Arqueológico y los Museos de La Atalaya.