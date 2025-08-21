Jerez organiza el vigésimo homenaje a Williams Shakespeare

El sábado 6 de septiembre, a las 12´00 del mediodía, el parque González Hontoria será el escenario del vigésimo Homenaje a William Shakespeare.

Dicho evento está ya consolidado en la agenda cultural de Jerez que forma parte del programa de actividades de las Fiestas de la Vendimia. El acto organizado por el Cineclub Popular rendirá tributo al legado universal del gran dramaturgo inglés, cuya obra sigue inspirando a lectores y creadores de todo el mundo. El programa comenzará con una ofrenda floral, seguida de una lectura poética bilingüe en inglés y español. acercando los versos de Shakespeare tanto al público local como a los que se suman de fuera. En esta edición se contará, de nuevo, con la participación especial del Pepe Marín, reconocido periodista, flamencólogo y académico, cuya intervención aportará una visión única y cercana al acto. Para cerrar se ofrecerá un brindis de honor con vino de Jerez de las bodegas Faustino González, en el mejor espíritu de convivencia y celebración cultural. El homenaje es un espacio abierto a todos interesados en la literatura, la poesía y el diálogo intercultural, y supone una oportunidad pata disfrutar, recordar y compartir la vigencia del mensaje shakesperiano en pleno siglo XXI.

El acto cuenta, como en ocasiones anteriores, con la colaboración de la delegación de cultura del Ayuntamiento de Jerez.

Programa de actos.

Un poco de historia

Para algunos historiadores, William Shakespeare puede considerarse el primer gran embajador de los vinos de Jerez. Lo que hoy llamaríamos un auténtico sherrylover. La popularidad de estos caldos en Inglaterra se remonta al saqueo de Cádiz de 1585, cuando Francis Drake trasladó a Londres un generoso botín de botas de vino. A partir de entonces, el jerez se convirtió en bebida habitual en la corte de Isabel I y alcanzó especial notoriedad en la literatura isabelina.

El dramaturgo inglés no ocultó su predilección: el sherrish o sherrish sack aparece citado en más de cuarenta ocasiones a lo largo de ocho de sus obras, un reflejo de su propia afición y de la de sus contemporáneos en la corte.

Siglos más tarde, Jerez rindió homenaje al escritor. El 8 de septiembre de 1956, durante la IX Fiesta de la Vendimia, se inauguró en los jardines de El Bosque, dentro del Parque González Hontoria, un monolito dedicado a Shakespeare. La obra, realizada por el escultor local Francisco Pinto Berraquero, contó con la presencia del entonces alcalde, Álvaro Domecq; el representante de la embajada británica, Mr. Pilcher —quien recitó un monólogo de Falstaff—, y destacadas personalidades de la ciudad y del Consejo Regulador.

El vínculo con el autor inglés sigue vivo. En 2012, el Ayuntamiento de Jerez, a propuesta del presidente del Cine-Club Popular, José Luis Jiménez, rotuló una calle con el nombre de William Shakespeare, reforzando así la relación histórica entre el dramaturgo y los vinos que inmortalizó en su obra.