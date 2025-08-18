Captura de pantalla 2025 08 17 180258
Qué hacer en Sanlúcar, Rota y Chipiona del 18 al 24 de agosto: un puñado de citas para un verano inolvidable

Agenda

No desperdicies la oportunidad de disfrutar que te brinda el verano

Soy de Sanlúcar y os doy las gracias por venir en verano: “Vamos a morir de éxito”

Atardecer tras atardecer el verano de 2025 se va acabando. Pero aún quedan amaneceres para disfrutar de todo lo que ofrecen poblaciones estupendas como Sanlúcar, Rota y Chipiona. La playa sanluqueña acoge del 19 al 21 de agosto el segundo ciclo de Carreras de Caballos. Aún quedan películas para emocionar en el cine de verano de Rota, por ejemplo, mucha música con ciclos y festivales como el Ciudad de Chipiona. Si te organizas bien puedes, incluso, participar en una pedalada nocturna, asombrarte con una magnífica ruta guiada roteña, asistir a presentaciones de libros o ver una obra de teatro… Con el siguiente listado, esperamos ayudarte a que no te pierdas nada de este periodo estival.

Concurso de Pesca del Moscatel. Chipiona.
Festival Flamenco Ciudad de Chipiona 2025. Chipiona.
Harry Potter y El Señor de los Anillos en Glory Nights. Bodegas Hidalgo La Gitana.
Conciertos en el Barco de la Pepa.
Pedalada Nocturna. Rota.
Concierto Deejay Foster y María Gil. Rota.
Mercado de Verano. Rota.
Música al Fresco. Chipiona.
I Muestra de Teatro de Chipiona. Chipiona.
I Rally Fotográfico, en Sanlúcar.
Presentación del libro 'Fuga Mundi'. Sanlúcar.
Presentación del libro 'Personajes que dejaron huella en Chipiona'.
Segundo Ciclo de las Carreras de Caballos de Sanlúcar 2025.
Ruta de la Tapa. Rota.
Ruta de Senderismo y MarchaaNórdica. Rota.
Zarzuela Ópera Festival 2025. Rota.
Takiwatanga II Festival inclusivo.
Visitas guiadas. Rota.
