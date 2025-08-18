Qué hacer en Sanlúcar, Rota y Chipiona del 18 al 24 de agosto: un puñado de citas para un verano inolvidable
Atardecer tras atardecer el verano de 2025 se va acabando. Pero aún quedan amaneceres para disfrutar de todo lo que ofrecen poblaciones estupendas como Sanlúcar, Rota y Chipiona. La playa sanluqueña acoge del 19 al 21 de agosto el segundo ciclo de Carreras de Caballos. Aún quedan películas para emocionar en el cine de verano de Rota, por ejemplo, mucha música con ciclos y festivales como el Ciudad de Chipiona. Si te organizas bien puedes, incluso, participar en una pedalada nocturna, asombrarte con una magnífica ruta guiada roteña, asistir a presentaciones de libros o ver una obra de teatro… Con el siguiente listado, esperamos ayudarte a que no te pierdas nada de este periodo estival.