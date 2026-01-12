"En Jerez peligran las actividades deportivas en sala"

El PSOE de Jerez ha asegurado en una nota de prensa que las actividades deportivas municipales en sala son "fundamentales para fomentar la práctica deportiva entre la ciudadanía, así como para el mantenimiento de la forma física, la lucha contra el estrés, el alivio de dolencias y lesiones y la mejora general de la salud. Es un servicio muy demandado y necesario que desde hace dos años está siendo reiteradmente maltratado por el gobierno de Pelayo".

“Estamos casi a mediados de enero y nada se sabe de la matriculación, de la oferta de cursos ni del inicio de las actividades deportivas en sala para el primer trimestre del año 2026. Nos volvemos a encontrar con una absoluta falta de gestión y de atención hacia los usuarios de este servicio público”, ha denunciado Jesús Alba.

El viceportavoz socialista ha recordado que durante los gobiernos socialistas "la matrícula era anual y las actividades eran impartidas por monitores cualificados del propio Servicio de Deportes". “El gobierno del PP impuso una matriculación trimestral y además ha sido incapaz de cumplir con los plazos. En septiembre del año pasado nada se sabía de los cursos que finalmente comenzaron un mes más tarde y ahora en enero de este año ha vuelto a pasar lo mismo”, ha explicado.

Para Alba, existe una "estrategia clara" por parte del Partido Popular: “No es la primera vez que ocurre y observamos una pauta que el PP siempre cumple: deteriorar un servicio público, desanimar a los ciudadanos para que se vayan al sector privado y, finalmente, suprimir el servicio. Nos preguntamos si esto es lo que pretenden Pelayo y Sampalo. ¿Van a seguir deteriorando el servicio de actividades deportivas hasta que los usuarios tiren la toalla? Es evidente que el PP de Jerez quiere cargarse el servicio público de actividades deportivas municipales en sala”.

Desde el Grupo Municipal Socialista se exige al gobierno municipal que "informe de manera inmediata a los usuarios de las actividades deportivas en sala sobre el calendario de cursos, las plazas disponibles, los requisitos de matriculación y las fechas de inicio, “una información y un trámite que ya debería estar realizado y unos cursos que tendrían que estar en funciona-miento”, insiste el viceportavoz socialista.