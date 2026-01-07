‘Jaleo run’, otra forma de entender el running en Jerez

Imagen de una de las quedadas de este año de 'Jaleo run' en Jerez.

A principios de este año que ya acaba nació en la tienda Hygge una iniciativa que, en pocos meses, se ha convertido en un punto de encuentro imprescindible para amantes del deporte y para todas aquellas personas que desean iniciarse en el mundo del running “sin presión ni prejuicios”. Su nombre lo dice todo: Jaleo Run, “un grupo de quedadas gratuito y abierto a cualquiera que quiera compartir kilómetros, salud y buen ambiente”.

Tal como explican sus promotores, la filosofía de Jaleo Run es sencilla, pero “poderosa”: fomentar el deporte, promover una vida sana y crear comunidad. “En un momento en el que muchas personas no se animan a salir a correr por falta de compañía, miedo al nivel o simple desconocimiento, este grupo ofrece la solución más humana y efectiva: hacerlo juntos”, afirman.

Miembros de 'Jaleo run'.

Así, cada semana, corredoras y corredores de todos los niveles se reúnen para disfrutar de rutas accesibles, aprender unos de otros y, sobre todo, divertirse. El énfasis está en el compañerismo, la inclusión y la motivación compartida, convirtiendo cada quedada en una experiencia enriquecedora que va mucho más allá del ejercicio físico.

Detrás de Jaleo Run está la colaboración de empresas locales como Hygge y Enjoy, que apoyan la iniciativa poniendo a disposición de sus miembros actividades totalmente gratuitas: charlas de nutrición, testeo de material deportivo, encuentros formativos y mucho más. Gracias a este respaldo, el grupo no solo crece en número, sino también en conocimiento y oportunidades para todos sus participantes.

Para quienes quieran unirse, toda la información y coordinación de las quedadas está disponible en el grupo oficial de WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/K9BTLmOKt2ZI8FrsZ89W9z?mode=hqrt1.

Sus promotores destacan que lo que empezó como una simple social run se ha transformado en un verdadero movimiento que promueve valores positivos y accesibilidad total al deporte. Jaleo Run es hoy “un espacio donde cualquiera puede empezar, mejorar o simplemente disfrutar del running sin importar su nivel. Porque correr es más fácil —y mucho más bonito— cuando se hace en compañía. Y en Jaleo Run siempre hay un hueco para quien quiera unirse al jaleo”.