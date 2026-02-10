Jerez pone en marcha un equipo para canalizar todas las incidencias del término municipal, incluidas las de agricultores y ganaderos

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha mostrado su preocupación por los graves perjuicios que las borrascas y la crecida del río Guadalete están causando en el campo jerezano, unos daños que aún no pueden cuantificarse pero que van a ser especialmente importantes para un sector, el primario, tan fundamental para la economía local.

La regidora jerezana ha mantenido contacto con Asaja y COAG para trasladarles tanto su preocupación como el “total apoyo municipal” a los agricultores y ganaderos jerezanos en unos momentos especialmente difíciles.

En esta ronda de contactos con las organizaciones agrarias, García-Pelayo ha subrayado que “el Ayuntamiento nunca va a dejar solos ni abandonados a los agricultores y ganaderos, motores fundamentales de la economía y la historia de Jerez, productores de las materias primas que consumimos a diario”.

Ante esta situación, la alcaldesa de Jerez ha anunciado que el Ayuntamiento incluirá los daños que el temporal está causando en las producciones agrícolas y ganaderas dentro del inventario de incidencias del conjunto del municipio a la hora de poder reclamar indemnizaciones y gastos.

Una iniciativa que ya se puso en marcha en la anterior Dana que sufrió Jerez y en la que el Ayuntamiento también incluyó los daños en el campo jerezano.

De esta forma, García-Pelayo ha avanzado que el Ayuntamiento ha puesto ya en marcha un equipo, coordinado por el primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, para canalizar todas las incidencias que las borrascas y la crecida del Río están causando tanto en instalaciones municipales, en el casco urbano y en las ELAs y barriadas rurales.