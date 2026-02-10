Jerez pone en marcha un equipo para canalizar todas las incidencias del término municipal, incluidas las de agricultores y ganaderos

María José García-Pelayo muestra su preocupación por los daños de las borrascas y la crecida del río a agricultores y ganaderos

Asaja Cádiz cifra en 527 millones de euros las pérdidas en el campo de la provincia

Plantación inundada de la zona rutal de Jerez.
Plantación inundada de la zona rutal de Jerez. / Manuel Aranda

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha mostrado su preocupación por los graves perjuicios que las borrascas y la crecida del río Guadalete están causando en el campo jerezano, unos daños que aún no pueden cuantificarse pero que van a ser especialmente importantes para un sector, el primario, tan fundamental para la economía local.

La regidora jerezana ha mantenido contacto con Asaja y COAG para trasladarles tanto su preocupación como el “total apoyo municipal” a los agricultores y ganaderos jerezanos en unos momentos especialmente difíciles.

En esta ronda de contactos con las organizaciones agrarias, García-Pelayo ha subrayado que “el Ayuntamiento nunca va a dejar solos ni abandonados a los agricultores y ganaderos, motores fundamentales de la economía y la historia de Jerez, productores de las materias primas que consumimos a diario”.

Ante esta situación, la alcaldesa de Jerez ha anunciado que el Ayuntamiento incluirá los daños que el temporal está causando en las producciones agrícolas y ganaderas dentro del inventario de incidencias del conjunto del municipio a la hora de poder reclamar indemnizaciones y gastos.

Una iniciativa que ya se puso en marcha en la anterior Dana que sufrió Jerez y en la que el Ayuntamiento también incluyó los daños en el campo jerezano.

De esta forma, García-Pelayo ha avanzado que el Ayuntamiento ha puesto ya en marcha un equipo, coordinado por el primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, para canalizar todas las incidencias que las borrascas y la crecida del Río están causando tanto en instalaciones municipales, en el casco urbano y en las ELAs y barriadas rurales.

También te puede interesar

Lo último

stats