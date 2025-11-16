Jerez se prepara para el Congreso Internacional '600 años de Patrimonio y Cultura Gitana'

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha mantenido un encuentro de trabajo con el coordinador de la Fundación Secretariado Gitano en Jerez, Francisco Agarrado, y el delegado de Cultura, Francisco Zurita, para evaluar el desarrollo de las actividades organizadas en el marco de la conmemoración de los 600 años de la llegada del Pueblo Gitano a la Península Ibérica y coincidiendo con el 15 aniversario de la declaración del Flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Durante la reunión, la Fundación ha expuesto a la alcaldesa el balance de estos meses de trabajo, en los que se han desarrollado numerosas iniciativas formativas, artísticas, educativas y comunitarias, que han logrado una alta participación y una importante repercusión pública, superando las expectativas, tanto por su alcance cultural como por su dimensión divulgativa y social.

Por su parte la alcaldesa ha subrayado que esta conmemoración “está permitiendo mostrar la grandeza, diversidad y el valor del patrimonio gitano, además de abrir espacios de diálogo y reconocimiento en toda la sociedad jerezana”. García-Pelayo ha felicitado a la Fundación Secretariado Gitano por su labor, y ha reiterado “el compromiso del Ayuntamiento de Jerez con un aniversario que forma parte esencial de nuestra historia común”. Asimismo, ha reafirmado la disposición municipal para continuar colaborando en los proyectos que la entidad desarrolla en la ciudad, especialmente aquellos orientados a la inclusión, la convivencia y la puesta en valor del legado cultural gitano.

Durante la reunión también se han abordado los últimos preparativos del Congreso Internacional '600 años de Patrimonio y Cultura Gitana', que tendrá lugar en Jerez los días 18 y 19 de noviembre de 2025, en el Conjunto Monumental del Alcázar. La alcaldesa ha destacado la importancia de que Jerez sea sede de “uno de los grandes eventos nacionales e internacionales vinculados a esta conmemoración”, que situará a la ciudad como punto de referencia en el diálogo cultural europeo, en línea con la candidatura de Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura. El congreso está organizado por la Asociación Nacional Presencia Gitana y la Fundación Secretariado Gitano, con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez y el apoyo del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ERIAC, la Comisión Europea, Amazon Music y la Federación Kamira.