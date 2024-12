Jerez se prepara para un exclusivo Mercadillo con Encanto

El sábado 14 y domingo 15 de diciembre, de 11:00 a 20:00 horas, llega un adelanto de la Navidad al Hotel Soho Boutique de Jerez con Mercadillos con Encanto. Un evento diseñado especialmente para un público exigente que busca el regalo perfecto para la navidad. La ocasión perfecta para sumergirte en una selección de moda para hombre, mujer y niños, complementos artesanales y exclusivos, bisutería delicada, mantones con mucha historia, menajes para el hogar; como pantallas, lozas, mantelería, individuales, decoración en general, calzados y un sinfín de detalles que te conquistarán. No dejes pasar esta ocasión.

Este XI Mercadillo de Navidad se presenta como una oportunidad única para disfrutar de un ambiente festivo y encontrar detalles exclusivos y artículos artesanales en las más de 50 firmas participantes, como The New Man, Oliver, La Tua Cordoba, Reyes Ortega, Los Mantones de Mariquilla, Tejemaneje, Dnarte, Sol Gañan, Aim_ Unic, Ephimero Brand, Taller de Mar Toro, Felippa, Malcria, Pijuan Complementos, La Gallineta, Sys, Kisco, Sin Lunaritos, Pepa Mía Moda, El Patio de Mi Casa, Rocio Ayuso, La Cayetana Brand, Papagayo Jewels, Lietta Brand, RyRteen, La Alacena, Iwik, Margazul Ceramics, Camcabeceros, etc.

Habrá un servicio de restauración con una carta amplia a elegir para desayunar, almorzar y merendar en su maravillosa terraza. Solidaridad con Mission Nazaret y las Monjas de Clausura Clarisas Franciscanas Descalzas que estarán presentes con sus delicias navideñas como rosquillas, dulces de almendra, magdalenas de chocolate, tortas de polvo…