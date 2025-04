La novedosa pintura figurativa de Silvia Lermo en Jerez

La Sala Pescadería Vieja de Jerez acogerá este sábado, 5 de abril, a las 12 horas, la inauguración de la exposición 'Levantar la tierra' de Silvia Lermo. La muestra permanecerá abierta hasta el 24 de mayo.

Silvia Lermo forma parte de ese grupo importantísimo de jóvenes artistas gaditanos que están llevando la figuración a las cotas más altas de artisticidad. Es de una aplastante juventud y, quizás, por eso - o no - su capacidad creativa no tiene límites. Lo hemos podido comprobar ya, en varias ocasiones y en todas afrontaba la figuración con resuelto descaro, sin cortapisas y abandonándose a un especialísimo planteamiento conceptual donde todo quedaba supeditado a una parcela realista de muchas connotaciones mediatas que dejaban entrever esa existencia pausada donde habita una realidad sin prisas. Ella es pintora con voz distinta, con tonos propios, con melodías nuevas que recrean versos desencuadrados, asumiendo los perfiles de una realidad diferente. Su pintura relata posiciones que están al día, que ofrecen rasgos de lo que la vista contempla en esta humanidad, que ha sido prepotente, que se ha limitado a desenvolver los viejos sistemas que la tradición imponía y a olvidarse de muchas circunstancias que tienen lugar en la cercanía del juego existencial. Con un lenguaje desenfadado pero sereno, moderno pero de consideración plástica tradicional, de esquemas representativos habituales pero perfiles que asumen su condición de contundente juego trasgresor, Silvia Lermo sitúa su historia en unos horizontes de armonía donde cohabita una realidad sin voces estridentes, sin conflictos espurios por naderías; donde lo humano y lo natural juegan a un corro silente de voces, perfectamente acondicionadas, dentro de una historia de lúcidos encuadres.

Porque lo que la pintura de Silvia Lermo relata no es el cuento feliz de un paraíso donde se vive a medio gas; quizás por vértices demasiados bien dispuestos. En su obra hay una existencia poblada de felices realidades. Animales que forman parte de una vida sin sobresaltos, que pueblan una naturaleza edénica, que comparten posiciones sin voces chirriantes. Animales domésticos que viven una existencia plácida en un espacio donde lo real pierde muchas de sus posiciones y connotaciones, dejando entrever circunstancias ajenas a la realidad representada. Junto a ellos una humanidad de serenas acciones, que vive y deja vivir, que ofrece su iconografía tatuada con lúcidos esquemas que no comprometen. Personas que habitan un universo pausado, hacia dentro, de intimidades. Escenarios llenos de pureza ambiental que dejan manifestar realidades pretéritas donde se conformaron muchos de los argumentos de esa verdad artística que, ya, se puede decir ‘a lo Silvia Lermo’. Porque la pintura de esta artista es un relato fiel salido del determinante y contundente laboratorio de una pintora que ofrece una nueva conciencia artística y lo hace con un lenguaje donde no caben medias tintas y todo está suscrito con la verdad consciente y actuante de una pintora única, de voz plácida y argumentos serenos.

La exposición en la Sala Pescadería permanecerá abierta hasta el 24 de mayo con el siguiente horario de visitas: Martes a viernes, mañanas 10,30 a 13,30, tardes 18 a 21 horas. Sábado 10,30 a 13,30 horas. Domingo y festivos, cerrado

En la pintura de Silvia Lermo se dan todas las circunstancias que habitualmente se echan en falta en esta creación donde linealidad impera y todo es casi lo mismo. Serenidad, lucidez, convicción, pureza… verdad. Silvia Lermo en estado puro.