Jerez tendrá el primer sábado de Carnaval una ocupación hotelera del 91,46%, muy por encima de Cádiz capital
La federación de hostelería de Cádiz (Horeca) ha anunciado una previsión de ocupación media coincidiendo con los dos fines de semana de Carnaval del 75,33%, lo que suponen cuatro puntos menos de la ocupación que se alcanzó el pasado año 2025 coincidiendo con esta fiesta, que registró un 79,95%.
Según los datos de Horeca, recogidos por Europa Press, la previsión el primer viernes de Carnaval, 13 de febrero, es del 72,20%, siendo la ocupación real el mismo día del pasado año del 80,48%. Se da la circunstancia que Cádiz capital no es la localidad con mayor previsión de ocupación, con un 65,5%, sino San Fernando con el 83%.
En cuanto al sábado de Carnaval, la previsión de Horeca es del 84,11%, por el 92,26% que se alcanzó de ocupación real el pasado año, siendo Jerez el municipio con mayor previsión de ocupación con el 91,46%, muy por encima de Cádiz capital con el 79,53%.
Ya en el segundo fin de semana de Carnaval, para el viernes 20 de febrero la previsión alcanza el 68,73%, igualando a la ocupación real que se alcanzó en este día el pasado año, mientras que para el segundo sábado de Carnaval, día 21, la previsión está en un 76,29%, tan solo dos puntos menos que en 2025.
