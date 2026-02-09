El Ayuntamiento de Jerez inicia el expediente para recuperar la finca de Universo Santi

El Ayuntamiento de Jerez ha iniciado el procedimiento para la ddeclaración de la extinción de la concesión administrativa de la Finca El Altillo, en la avenida de Andalucía, que fue cedida a la Fundación Universo Accesible (FUA) y donde se desarrolló el malogrado proyecto de Restaurante Universo Santi, un establecimiento de alta cocina que sería llevado por personas con discapacidad. El negocio lleva cerrado más de tres años por lo que el Consistorio ha iniciado el procedimiento para recuperar la parcela, tal y como se ha aprobado en una junta de gobierno local celebrada en la mañana de este lunes.

Según lo apuntado por la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, esta concesión "se hizo muchos años y ya es hora de que la ciudad lo recupere, ya que no se han cumplido los objetivos y criterios para los que fue adjudicada". Se trata de un espacio Se trata de un espacio muy bonito y por eso queremos que los jerezanos y jerezanos puedan disfrutar del mismo”.

Esta finca, que pasó a ser de propiedad municipal a principios de la década de los 90 del siglo pasado, fue cedida mediante concesión administrativa la FUndación Universo Accesible por el anterior gobierno de la actual alcaldesa, María José García-Pelayo, en 2014 para el desarrollo de este proyecto que abrió sus puertas en 2017. Sin embargo, el negocio dejó de funcionar tra la pandemia sin que hasta el momento la actual concesionaria emprendiera otro tipo de negocio en él.

Por otro lado, en la junta de gobierno local se ha procedido a la licitación de las obras para la creación de un nuevo aparcamiento en La Granja, que se ubicará en el entorno del centro de salud y la Biblioteca Pública Municipal Agustín Muñoz, entre las calles Huelva y Pueblo Nuevo. Tendrá capacidad para 55 vehículos. Además, se inició el expediente de contratación de las obras de reforma que se van a acometer en el Pabellón Polideportivo Kiko Narváez por importe de 481.197,79 euros.

Además, se aprobó el contrato de suministro de tres vehículos recolectores eléctricos, adjudicado a la empresa Burgo Móvil Auto por un importe de 162.987 euros. Además, se procederá a la ampliacón del vallado de la parcela de la Jefatura de Policía Local y se adjudicaron las obras de mejora de la sala de despiece y compactadora del Mercado Central de Abastos a la empresa Muserac, S.L. por importe de 42.696,30 euros.

Finalmente, se acordó también la adjudicación del contrato del servicio de asistencia técnica para la gestión de la organización y celebración del Salón Internacional de Vinos Generosos, Licorosos y Dulces Especiales, Vinoble, que se celebrará los días 30, 31 de mayo y 1 de junio en el Conjunto Monumental Alcázar de Jerez. El contrato se ha adjudicado a la empresa N-Group Comunicación Global y Eventos, S.L.U, por importe de 118.580 euros con IVA.

Nuevo contrato de la limpieza de colegios

Por otro lado, en la jornada de este lunes también se procedió a la firma del contrato con la empresa OHL Servicios–Ingesan S.A, que se encargará de la limpieza en los centros educativos públicos que son competencia del Ayuntamiento. El contrato tiene un periodo de dos años y un importe total de 8.747.993,95€. La alcaldesa destacó que este nuevo acuerdo incrementa en 1,5 millones respecto al anterior acuerdo y que incluye aspectos como "la flexibilidad y la garantía de la prestación adecuada del servicio”.

Según la regidora, el adjudicatario "deberá presentar un programa anual de trabajo centro por centro que será comunicado a cada colegio y validado por la Delegación Municipal de Educación”. “Estamos hablando de una limpieza de centros a la carta, conociendo la relación de tareas, la distribución del personal, los horarios, las horas asignadas y los medios materiales empleados”, apuntó la regidora.