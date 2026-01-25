Jerez se promociona un año más en Fitur

El Ayuntamiento de Jerez, a través de la Delegación de Turismo y Proyección Turística, ha mantenido una difusión promocional de la ciudad en el estand del Patronato de Turismo de la Diputación de Cádiz en Fitur, evento dedicado a profesionales, en el primer tramo de la feria y las dos últimas jornadas al público en general antes de cerrar sus puertas este domingo.

A pesar de que esta edición se ha visto teñida por los tristes acontecimientos acaecidos en Adamuz (Córdoba), personal del Ayuntamiento ha permanecido atendiendo a agentes de viajes, prensa y público en general desde el comienzo del salón continuando de esta manera con la labor de dar a conocer, promocionar y proyectar los principales recursos turísticos con los que cuenta la ciudad.

La Delegación de Turismo ha difundido a través de material publicitario la nueva marca que con el lema ‘Jerez es otro planeta’ fue compartida previamente a la Mesa del Turismo y cuya presentación en Madrid, junto a otros actos promocionales como el relevo de la capitalidad gastronómica de manos de Alicante, fue suspendida en solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario.

Pese a ello, Jerez también ha estado visible en el estand del Patronato a través de los videos promocionales preparados para la ocasión en los que se destacaba el calendario de eventos para 2026, el rico patrimonio arquitectónico y cultural o -coincidiendo precisamente con el título de Capital Española de la Gastronomía 2026- el potencial de la ciudad como destino enogastronómico, entre otros.