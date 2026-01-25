Jerez se promociona un año más en Fitur
Se ha puesto en marcha la campaña con el lema ‘Jerez es otro planeta’
'Influencers' respaldan la candidatura de Jerez Capital Europea de la Cultura en la Pasarela Flamenca
El Ayuntamiento de Jerez, a través de la Delegación de Turismo y Proyección Turística, ha mantenido una difusión promocional de la ciudad en el estand del Patronato de Turismo de la Diputación de Cádiz en Fitur, evento dedicado a profesionales, en el primer tramo de la feria y las dos últimas jornadas al público en general antes de cerrar sus puertas este domingo.
A pesar de que esta edición se ha visto teñida por los tristes acontecimientos acaecidos en Adamuz (Córdoba), personal del Ayuntamiento ha permanecido atendiendo a agentes de viajes, prensa y público en general desde el comienzo del salón continuando de esta manera con la labor de dar a conocer, promocionar y proyectar los principales recursos turísticos con los que cuenta la ciudad.
La Delegación de Turismo ha difundido a través de material publicitario la nueva marca que con el lema ‘Jerez es otro planeta’ fue compartida previamente a la Mesa del Turismo y cuya presentación en Madrid, junto a otros actos promocionales como el relevo de la capitalidad gastronómica de manos de Alicante, fue suspendida en solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario.
Pese a ello, Jerez también ha estado visible en el estand del Patronato a través de los videos promocionales preparados para la ocasión en los que se destacaba el calendario de eventos para 2026, el rico patrimonio arquitectónico y cultural o -coincidiendo precisamente con el título de Capital Española de la Gastronomía 2026- el potencial de la ciudad como destino enogastronómico, entre otros.
También te puede interesar
Lo último
Contenido Patrocinado