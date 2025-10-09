Qué hacer en Jerez este Puente de Octubre: ballet, Fotojenia y conciertos

Conferencia sobre la covivienda

El Ateneo de Jerez invita a la conferencia “Viviendas colaborativas para el envejecimiento. Cohousing: repensando la vida en comunidad”, a cargo de Josefa Antiñolo Chinchilla, socia del Cohousing Gaditano Senior y miembro de la Comisión de Difusión de la asociación y que oferecerá este jueves 9 de octubre en la sede del Ateneo, sito en la calle San Cristóbal, 8, a las 19:30 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.

III Gala Lírica Solidaria Proyecto Hombre

La III Gala Lírica Solidaria de Proyecto Hombre se celebrará este jueves, 9 de octubre, en el Teatro Villamarta, de Jerez a las 20:00 horas. La recaudación irá destianda al programa Proyecto Joven de la entidad. Esta gala permitirá al público disfrutar con la actuación de los artistas Mariola Cantarero, Juana Castillo, Javier Franco y Antonio Vázquez, con Antonio López al piano. De esta forma, la cultura se convierte en la mejor herramienta al servicio de un proyecto social tan importante como el que representa ‘Proyecto Hombre’, al que ofrecerá visibilidad, y permitirá conseguir fondos muy necesarios para respaldar sus servicios.

El Proyecto Joven atiende a menores y adolescentes de 12 a 21 años, con problemas de comportamiento, en situación de riesgo, con conductas antisociales, consumo de drogas, abuso de las pantallas (Móvil, Tablet, PC,..) o ludopatías (videojuegos, azar, apuestas deportivas,...)

Las entradas pueden adquirirse tanto en la taquilla del Teatro Villamarta, como en la sede de ‘Proyecto Hombre’, y a través de Tickentradas. También es posible colaborar a través de la Fila Cero, en el número de cuenta ES31 2100 8522 2622 0057 4910 , y en el Bizum. La gala cuenta con la colaboración de Montesierra.

Espectáculo de teatro

La sala Compañía de Jerez acoge "Hojas/Blätter", un espectáculo de teatro y flamenco para todos los públicos basado en los cuentos de los Hermanos Grimm. Esta exhibición de Teatro& de Flamencotänz cuenta con la colaboracón de TEJ producciones y Peña la Buleria e.V. de Rüsselsheim, Alemania. Las funciones tendrán lugar este Viernes 10 de octubre a las 12.00 horas y 18.00 horas. La entrada es libre hasta completar aforo. La edad recomendada para los niños es a partir de 4 años.

Presentación del primer número de la Revista "Ráfagas"

La Fundación Caballero Bonald acoge este viernes 10 de octubre a partir de las 19:30 horas la presentación del primer número de la revista literaria 'Ráfagas. Destellos literarios'. El acto contará con la directora de la publicación, Rosario Troncoso, así como algunos de los escritores participantes en dicha edición. Habrá una actuación musical por parte de Maite Menéndez y la entrada será libre hasta completar aforo.

Inauguración de la exposición Fotojenia

El Museo Arqueológico de Jerez, con motivo de la celebración de las Fiestas del Patrón de San Dionisio, celebrará la inauguración de la IV edición de Fotojenia, Festival Nacional de Fortojenia 2025. El acto comenzará este viernes 10 de octubre a las 20:00 horas en la sede del museo y la entrada será libre. El horario de la exposición, que estará abierta hasta el 9 de noviembre, será el siguiente: Martes a Sábado de 9:00 a 15:00 horas.

Ballet La Bella Durmiente

El ciclo de danza del teatro Villamarta ofrece la puesta en escena de La Bella Durmiente a cargo del ballet de Kiev. Bajo la dirección de Viktor Ishchuk, la obra está recorriendo con un éxito arrollador los principales teatros y auditorios de España. Las bailarinas y bailarines nos ofrecen una versión emocionante, vibrante e increíble de La Bella Durmiente, que la representan por primera vez en gira.

Por cada entrada, el Ballet de Kiev donará un euro a UNICEF para ayudar a la emergencia en Ukrania. Las entradas oscilan entre 31 y 36 euros. El espectáculo está previsto este viernes 10 de octubre a las 20:00 horas.

Concierto "Caledoscopio. Colores del Sonido"

La camerata del Ateneo de Jerez ofrece el concierto 'Caledoscopio. Colores del Sonido' este viernes 10 de octubre en los Claustros de Santo Domingo a partir de las 20 horas. La entrada es libre hasta completar aforo. La Camerata del Ateneo de Jerez pregunta si "¿Has vivido un viaje sonoro lleno de color? Vive un encuentro musical donde cada nota se convierte en luz, matiz y emoción en un entorno especial".

Oktoberfest en Plaza Canterbury

El pub Plaza Canterbury, situado en la calle Nuño de Cañas, despide este fin de semana su particular fiesta de homenaje a la cerveza alemana con el Oktoberfest. Hatas el 12 de octubre habrá programados los siguientes conciertos:

Viernes 10 de octubre 18:00 – Mackenzie & Co 20:00 – Charanga 21:30 – Los Máquinas del Tiempo 00:00 – Yohan & Monkeys Sábado 11 de octubre 17:30 – Renegados 19:30 – Charanga 21:30 – Radio Camaleón 00:00 – Mr. Jones Domingo 12 de octubre 17:30 – Los Búhos 19:30 – Charanga 21:30 – Tributo a Fito & Fitipaldis 00:00 – 4 Cuerdos