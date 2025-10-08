La exposición 'El aforismo ilustrado' de José Mateos extiende sus días de visita en los Claustros de Jerez

La exposición 'El aforismo ilustrado' de José Mateos extiende sus días de visita hasta el 14 de octubre en los Claustros de Santo Domingo. Una muestra que se incluyó en la programación de la Feria del LIbro de Jerez y que exhibe una colección de viñetas de José Mateos, poeta, editor, dramaturgo, aforista, crítico, antólogo, profesor, pintor, novelista, narrador … y ahora también, caricaturista.

Una cita en la que colabora la Asociación Cultural A Pie de Página, que tiene previstas las siguientes citas:

Pilar Pardo, miembro fundador de dicha asociación, leerá poemas de su último libro 'Obediencia', en Sevilla, acompañada de María José Rico. Será el 23 de octubre en el Instituto de la Mujer, calle Alfonso XIII, Sevilla.

Manuel Pacheco, presentará el 25 de octubre en el CEIP Miguel de Cervantes su primer libro de poesía, 'El carmín y la ceniza', tercero de la colección Pie de Página.

El 30 de este mes se dará a conocer el fallo del jurado del Primer Premio de Poesía Julio Mariscal, convocado por la Asociación Pie de Página, que cuenta con la colaboración de los ayuntamientos de Jerez y Arcos. En breve se presentarán los libros finalistas.