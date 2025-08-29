Jerez recibirá 250.000 euros de la Junta para el desarrollo de proyectos en materia de conciliación

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha convocado ayudas por valor de 16,3 millones de euros en Andalucía, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro, universidades públicas y entidades locales para el desarrollo de proyectos en materia de conciliación y corresponsabilidad. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado esta convocatoria, que forma parte del Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad.

El Plan Corresponsables, puesto en marcha en 2021, persigue garantizar el cuidado como un derecho en España desde la óptica de la igualdad entre mujeres y hombres. Está destinado a familias con niñas, niños y jóvenes de hasta 16 años, y sus objetivos son favorecer la conciliación, crear empleo de calidad en el sector de los cuidados y dignificar y certificar la experiencia profesional del cuidado no formal.

En el ámbito de esta convocatoria, la Junta de Andalucía ha realizado un esfuerzo sin precedentes para poner en marcha este Plan tras el recorte del Ministerio de Igualdad, que redujo de 190 a 142,5 millones la dotación nacional del Plan Corresponsables. Este recorte supone para Andalucía una merma de 7,8 millones de euros, que el Gobierno andaluz debe aportar a pulmón. Además, el recorte lleva aparejado la obligación de cofinanciar el 25% de los fondos por parte de las comunidades autónomas, circunstancia que se extiende a las entidades locales beneficiarias de las subvenciones.

En este contexto, el Gobierno andaluz ha realizado un esfuerzo económico notable, asumiendo el 12,5% de la cofinanciación y trasladando a las administraciones locales el otro 12,5%, es decir, la mitad de lo exigido, con el fin de no frenar estas ayudas. Todo ello dentro de la capacidad y compromiso de la Junta con las políticas de conciliación y corresponsabilidad como eje para la consecución de la igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres, alcanzando en 2024 un 99,14% de ejecución del Plan.

El plazo para presentar solicitudes de esta línea de subvenciones para proyectos de corresponsabilidad para el presente ejercicio de 2025 finaliza el próximo 10 de octubre y la convocatoria se articula en tres líneas específicas: la de entidades privadas sin ánimo de lucro, dotada con 3,2 millones de euros; la de universidades públicas, que cuenta con 500.000 euros, lo que supone un aumento de 200.000 euros respecto a la anterior convocatoria; y la de entidades locales, línea que se publica por primera vez en el marco de esta convocatoria y que dispone de 12,6 millones para impulsar proyectos en materia de conciliación y corresponsabilidad.

Dotación para entidades locales y universidad en la provincia de Cádiz

En la provincia de Cádiz, la convocatoria supondrá una inyección de más de 1,5 millones de euros para entidades locales, para el desarrollo de proyectos en materia de conciliación y corresponsabilidad en el marco de este Plan. En el desglose de los 1.547.300 euros para entidades locales, la Diputación Provincial recibirá 300.094 euros; a lo que se suman los ayuntamientos de Algeciras (158.280 euros), Arcos de la Frontera (34.920 euros), Barbate (24.911 euros), Cádiz (102.362 euros), Chiclana (110.960 euros), Conil de la Frontera (29.941 euros), El Puerto de Santa María (107.313 euros), Jerez (251.231 euros), La Línea (78.522 euros), Los Barrios (31.188 euros), Puerto Real (47.366 euros), Rota (34.559 euros), San Fernando (105.672 euros), San Roque (44.179 euros) y Sanlúcar de Barrameda (85.816 euros).

Además, a la Universidad de Cádiz se destinan 50.000 euros en el ámbito del Plan Corresponsables dentro de la partida dirigida a universidades públicas para el desarrollo de proyectos en materia de conciliación y corresponsabilidad.

El delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Alfonso Candón, ha señalado que, con estas cifras, “se refuerza el compromiso con las políticas de igualdad efectiva, conciliación y corresponsabilidad en nuestra provincia, con un respaldo necesario a las familias, a las entidades y a los proyectos en esta materia”.

Lo que se pretende con estas ayudas, convocadas para su tramitación por el procedimiento de urgencia y en la modalidad de concesión en régimen de concurrencia no competitiva, es financiar actuaciones que contribuyan a la conciliación de la vida familiar, personal y laboral mediante la creación de servicios de cuidado profesional a través de la habilitación de servicios que puedan prestarse en el domicilio por un número determinado de horas semanales, o bien, que se presten prioritariamente en dependencias públicas, tales como escuelas, centros municipales o polideportivos.

Estas ayudas tienen como destinatarios prioritarios las familias monoparentales y monomarentales, las familias numerosas, las víctimas de violencia de género y de otras formas de violencia contra la mujer, personas con discapacidad, personas en riesgo de exclusión social y las unidades familiares en la que existan otras cargas relacionadas con los cuidados.