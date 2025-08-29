La Junta ha cancelado 70 viviendas turísticas en Jerez en los dos últimos años

La Consejería de Turismo ha procedido a la cancelación en el Registro de Turismo de Andalucía de 70 viviendas de uso turístico (VUT) desde principios de 2024. Para el ejercicio de esta actividad es obligatorio estar inscrito en esta base de datos, cuyo número de alojamientos no ha parado de crecer en los últimos años convirtiéndose en el tipo de hospedaje que oferta más plazas en la ciudad.

Estos son los datos aportados por el organismo autonómico que en esta semana ha realizado un balance sobre un decreto aprobado a principios del pasado año que modifica la normativa que regula los establecimientos turísticos en Andalucía. Entre otras medidas de control, se da potestad a la Consejería de Turismo o a las entidades locales para que, en el caso de que compruebe que el inmueble no reúne los requisitos exigidos para el ejercicio de la actividad de hospedaje o la ausencia de licencias de otras administraciones, para que cancele su inscripción.

Además, se regula la posibilidad de que la Consejería pueda celebrar convenios de colaboración con otras administraciones o con entidades privadas para facilitar el intercambio de información, a fin de garantizar el cumplimiento de las exigencias contenidas en la normativa vigente y, en su caso, facilitar la labor inspectora de la Junta de Andalucía o de otras autoridades públicas.

En este periodo, se ha procedido a la eliminación del Registro de Turismo de Andalucía de 1.352 viviendas domiciliadas en la provincia. De estas, 471 se han realizado en Cádiz, según las cifras aportadas por la administración autonómica, y 70 en Jerez.

No obstante, y a pesar de este aumento del control sobre este tipo de alojamientos, el número de viviendas en turísticas no ha parado de crecer en Jerez. De hecho, son ya casi 1.500 (1.495 concretamente) las inscritas en el registro oficial con datos acumulados hasta el 27 de este mes. Esta cifra no ha parado de crecer a pesar de que desde principios de julio está en vigor en Jerez una moratoria para la concesión de licencias de este tipo de inmuebles, un periodo en el que se han inscrito 25 inmuebles bajo esta catalogación. En lo que va de año, se han inscrito 250 viviendas de uso turístico en el registro de alojamientos que gestiona la Junta de Andalucía. El crecimiento en este 2025 ha sido exponencial dado que a estar alturas ya casi se alcanza el número contabilizado el año anterior (fueron 267).

Una de las medidas incluidas en el decreto de los cambios realizados en la regulación de los inmuebles destinados para el hospedaje es la posibilidad de que los ayuntamientos, por razones imperiosas de interés general, pudieran establecer limitaciones en lo que respecta al número máximo de viviendas de uso turístico por edificio, sector, ámbito, periodos, área o zona. Esto propició que a mediados de este año se iniciara la tramitación de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Jerez para clarificar en la normativa urbanística local este tipo de hospedaje.

Entre las medidas establecidas se contempla que esta actividad solo se pueda desarrollar en las plantas bajas de los edificios plurifamiliares y que deberá tramitarse el cambio de uso antes de poder ejercer la actividad —el paso de uso residencial a hospedaje—. Además, se establece una moratoria de tres años para la concesión de licencias para viviendas y apartamentos turísticos, que ya ha entrado en vigor a pesar de que aún no se ha aprobado de manera definitiva el cambio normativo, que continúa su tramitación.

Por el momento, este cambio no incluye limitaciones de implantación de viviendas de uso turístico en determinadas zonas de la ciudad, aunque esto se prevé hacerlo mediante una ordenanza que se elaborará una vez entre en vigor la modificación puntual del PGOU. Al igual que en otras ciudades, la mayor concentración de viviendas de uso turístico se localizan en el centro histórico, especialmente en la zona de intramuros. Según los últimos datos oficiales, dos de cada tres viviendas se encuentran en el casco histórico.