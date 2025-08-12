En Jerez se recicla el vidrio por bulerías

Uno de los contenedores con el nuevo lema y ubicado en el centro histórico de Jerez.

El Ayuntamiento de Jerez, a través de la Tenencia de Alcaldía de Servicios Públicos y Medio Ambiente, y Ecovidrio ponen en marcha una nueva campaña para fomentar el reciclaje de vidrio con motivo de la próxima celebración de la ‘Fiesta de la Bulería’ que tendrá lugar del 19 al 23 de agosto.

Bajo el lema ‘Recicla vidrio por bulerías’, diferentes contenedores destinados a este tipo de envases mostrarán un diseño especial en vinilo para impulsar y hacer más atractivo un gesto que contribuye a la mejora del medioambiente y a la limpieza de la vía pública.

Estos contenedores se localizarán en distintos puntos de la ciudad, principalmente estarán repartidos por el entorno del centro histórico: calle Puerto, Plaza Cruces, Plaza Monti, calle Conde de Bayona con San Agustín, Plaza Santiago Zurita y calle Picadueña Baja.

Esta iniciativa tiene como objetivo incrementar el volumen de envases de vidrio recogidos a través del contenedor verde y sensibilizar a los ciudadanos sobre la necesidad de utilizar este recurso de manera responsable y con una mentalidad cada vez más sostenible.

La presente campaña continúa la línea de estrecha colaboración entre el Ayuntamiento y Ecovidrio, cooperación que se ha materializado en anteriores acciones de concienciación como las desarrolladas durante la celebración de las zambombas, la Semana Santa o la Feria del Caballo.

En cuanto a los últimos datos que ofrece Ecovidrio relativos a 2024, en nuestra ciudad se recuperaron 2.000 toneladas de este material entre enero y diciembre, siendo 104 de ellas recogidas durante la Feria del Caballo.

Además, los análisis de esta entidad gestora de residuos indican que Jerez fue el primer municipio de Andalucía y el segundo de España donde más aumentó el reciclaje de vidrio durante ese período de tiempo.

El año pasado, cada jerezano depositó 9,5 kilogramos de envases de vidrio, el equivalente a 32 envases de vidrio por persona, en los 987 contenedores disponibles en la ciudad. En base a estas cifras, los jerezanos depositaron en los contenedores verdes cerca de 19.000 envases de vidrio al día y más de 13 envases por minuto.