Jerez recupera su Escuela de Policía Local con 39 futuros agentes

Treinta y ocho aspirantes a policías locales han comenzado este lunes 29 de septiembre el curso de formación de la Escuela de Policía Local de Jerez, un curso que se desarrollará hasta el próximo 27 de febrero y donde los futuros agentes, 31 hombres y 8 mujeres, podrán adquirir conocimientos de diversa índole. La ciudad recupera así esta institución, que llevaba sin funcionar desde 2005 y que en su momento, en los años 80, fue pionera en Jerez.

El acto inaugural, conducido por el periodista Francisco Molero, contó con Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, la delegada del gobierno en Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, así como diversos miembros del gobierno local, en concreto, Agustín Muñoz, José Ignacio Martínez y Yessica Quintero. También acudieron a la misma el intendente de la Policía Local, Manuel Cabrales, y una representación de los diferentes cuerpos de la Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos y Protección Civil, además del Colegio de Abogados.

Dicho curso de formación será impartido por 38 profesores y tal y como reconoció el director de la Escuela, José Carlos Merchán, "marca el camino de los futuros agentes de Policía Local". En su discurso, el máximo responsable de la misma agradeció el esfuerzo de las administraciones por recuperar esta escuela y advirtió a los jóvenes cadetes de que "aquí os prepararemos profesionalmente pero también como personas". Del mismo modo, insistió en que uno de sus objetivos será "asumir la vocación de servicio público" y especialmente "proteger con lealtad a la ciudadanía".

En el capítulo formativo señaló que los 39 integrantes "han sido seleccionados por sus propios méritos" y que aprenderán "desde la resolución de conflictos a primeros auxilios pero sobre todo a servir a los ciudadanos".

Por su parte, el intendente Manuel Cabrales reconoció, tras dar la bienvenida a los futuros agentes, que la reapertura de la Escuela de Policía de Jerez "es una noticia importante para la ciudad, es un día especial porque renovamos las esperanzas con esta nueva generación de mujeres y hombres".

Cabrales solicitó "entrega y formación constante" y aseguró que "no os resultará fácil, porque además de prepararse de manera integral en lo físico, también hay que estar preparado a nivel humano", recordando a los mismos que "nunca olviden a quién están sirviendo porque lo que marca la diferencia es la calidad humana".

Finalmente, adelantó que el Ayuntamiento y la Policía Local trabajan de manera conjunta en la creación de una serie de aplicaciones "de gestión integral" para modernizar el sistema "teniendo en cuenta que siglas como IA (Inteligencia Artificial) o Smart City forman parte ya de nuestro día a día".

Con la satisfacción de haber cumplido con lo prometido se mostró la alcaldesa María José García-Pelayo quien dio las gracias a la "Junta de Andalucía, a través del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA), a la Fiscalía, a la Policía Nacional y Colegio de Abogados", aunque especialmente agradeció el "enorme trabajo" realizado por "José Carlos Merchán y Alejandro Reina" para poner recuperar esta escuela.

En su intervención, García-Pelayo insistió en haber hecho realidad "nuestro compromiso electoral, porque no podíamos permitir que esta escuela llevase cerrada desde 2005, creo que con este paso Jerez a la altura de otras ciudades de Andalucía". Asimismo, reiteró su compromiso de ampliar "en más de 75 nuevos agentes hasta final de la legislatura".

El acto protocolario fue cerrado por el consejero Antonio Sanz quien tras agradecer "el trabajo global de todos los cuerpos de seguridad, del CECOP y la directora del IESPA", calificó la recuperación de la Escuela de Policía de Jerez "como un reto importante para la ciudad", al tiempo que anunció como novedad en la normativa "la incorporación en este periodo de formación del arma, ya que por primera vez los futuros agentes podrán portar el arma, algo que sí se producía en otros cuerpos pero no en éste".

Sanz se refirió en su comparecencia a la nueva ley de Policías Locales de Andalucía, "la ley más avanzada y moderna de España está en nuestra comunidad", apuntó. Además, señaló que en la actualidad la región cuenta con "10.000 policías locales repartidos entre 500 cuerpos", un dato que espera aumentar "en el próximo año, ya que tenemos la previsión de aumentar esas plantillas en 1.000 nuevos policías, es decir, un 10% más."

El consejero elogió el trabajo de Jerez "que se suma a Sevilla, Córdoba y próximamente Málaga con la puesta en marcha de estas escuelas de formación", y adelantó que "seguramente en octubre o noviembre a más tardar, el consejo de gobierno de la Junta tiene previsto aprobar el primer decreto para regular el ingreso y la promoción interna y formación en una convocatoria unificada".

Para terminar, señaló que próximamente también se aprobará "un decreto de homogeneización de uniformidad y medios técnicos de la Policía Local", y la autorización "de nuevos medios de defensa como puede ser la taser".