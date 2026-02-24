Jerez registra uno de los mayores aumentos del precio de la vivienda según Tinsa

El precio de la vivienda registró incrementos superiores al 10% en el 46 % de los municipios estudiados por la tasadora Tinsa, que apunta que los aumentos más extremos alcanzaron máximos de la última década en municipios de las provincias de Madrid, Málaga, Alicante, Valencia, Cádiz y Cantabria.

Según los datos, el ritmo de crecimiento del precio de la vivienda se intensifica en el 68% de los municipios secundarios relevantes, en el 22% se sostiene y en el 11% se modera levemente. Tinsa indica en un comunicado que los municipios que registraron mayores aumentos de precio, por encima del 15% nominal, fueron Torrejón de Ardoz en Madrid; Benidorm en Alicante; Parla en Madrid; Jerez en Cádiz; Vélez-Málaga; Torrevieja y Elche en Alicante y Fuenlabrada y Móstoles en Madrid.

Los incrementos son generalizados y un total de 38 de los 84 municipios estudiados aumentaron sus precios por encima del 10% nominal. Así, los municipios han registrado variaciones interanuales en el precio en una horquilla de entre el 22,6% y el -3,5% en términos nominales.

En seis de cada diez municipios estudiados (60%) se registran precios medios por encima de la media nacional, que se sitúa en 2.091 euros por metro cuadrado, con municipios del área metropolitana de Madrid, Barcelona, Vizcaya y Marbella en las primeras posiciones.

Municipios según su tasa de esfuerzo

En el rango de esfuerzo 35%-45%, por encima de lo razonable, pero por debajo de lo crítico, se encuentran 15 municipios ubicados principalmente en el área metropolitana de Madrid y Barcelona, en Jerez y San Fernando, y en Portugalete en Vizcaya.

El rango de esfuerzo de vivienda (a menudo denominado 'tasa de esfuerzo' o 'ratio de esfuerzo') es el porcentaje de los ingresos netos mensuales de un hogar que se destina al pago de la deuda hipotecaria o al alquiler.

En un total de 22 municipios (26%) la tasa de esfuerzo teórico de compra están por encima del 35% (considerado 'razonable'). De ellos, ocho alcanzan el 45% considerado 'crítico', con las tasas de esfuerzo más críticas en municipios de Málaga, Alicante y Cádiz.

Los ocho municipios con esfuerzos superiores al 45% crítico se localizan en ubicaciones costeras del arco mediterráneo y costa de Cádiz. Se trata de Marbella (76%), Benidorm (63%), Torrevieja (63%), Vélez-Málaga (54%), Sanlúcar de Barrameda (52%), Orihuela (48%), Chiclana de la Frontera (46%) y El Puerto de Santa María (45%).