Jerez registra casi una ruptura matrimonial al día en los primeros nueve meses de 2025

Los datos del Consejo General del Poder Judicial han contabilizado una importante caída de las rupturas matrimoniales en lo que llevamos de año. En concreto, entre los meses de enero y septiembre, la ciudad ha registrado un total de 265 disoluciones matrimoniales, lo que supone un 18,9% menos si se compara con datos del mismo periodo en 2024 cuando hubo 327 casos. Al igual que en años anteriores todos las demandas fueron de divorcios y separaciones pero no hubo ninguna nulidad. Se trata datos correspondientes al Partido Judicial de Jerez, donde se incluye tanto el término municipal jerezano como San José del Valle.

Radiografía de 2025: El predominio del consenso

A lo largo de los tres primeros trimestres del presente año, en Jerez ha destacado el número de rupturas en las que ha primado el consenso.

Así, en el primer trimestre, Jerez registró 84 disoluciones matrimoniales. De ellas, 47 fueron divorcios de mutuo acuerdo, frente a 33 de carácter no consensuado. Las separaciones se mantuvieron en niveles testimoniales con apenas 4 casos, todos ellos consensuados de enero a marzo.

Mientras tanto, el segundo trimestre experimentó un ligero repunte hasta alcanzar las 91 rupturas. En este periodo, los divorcios consensuados subieron a 49 y los no consensuados a 36. Como dato relevante, de abril a junio se registró la primera separación no consensuada del año.

El tercer trimestre (de julio a septiembre), a pesar de ser tradicionalmente un periodo de menor actividad judicial por el periodo estival, se contabilizaron 90 disoluciones. Lo más llamativo es el salto en los divorcios consensuados, que se dispararon hasta los 61, la cifra más alta en un solo trimestre en lo que va de 2025. Por contra, los procesos conflictivos (no consensuados) cayeron a 25, la cifra más baja del ejercicio.

En cifras totales, destacaron aquellos casos que se cerraron con acuerdo, casi del 64%, frente a algo más de un 35% de rupturas en las que no hubo consenso entre los cónyuges.

Comparativa con años anteriores

El dato de 265 rupturas hasta septiembre sitúa a 2025 en una línea similar a 2023, pero muy por debajo de los registros de 2022, cuando en el mismo periodo se produjeron 354 disoluciones. Aquel año fue especialmente convulso para los juzgados de familia jerezanos, cerrando el ejercicio con un total de 489 rupturas.

Si analizamos los totales anuales de los últimos cuatro años, se observa una curva poco estable. De hecho, de 2022 a 2023 se produjo una caída del 32% de las disoluciones matrimoniales, que al año siguiente (2024) registraron un aumento de más del 36%. Este año, nuevamente, han caído cas un 20%.

De cara al cierre del año, habrá que esperar para comprobar si se mantienen estable los datos anuales que, por ahora, sitúa las disoluciones matrimoniales por encima de las cuatrocientas.

Así, en 2019 se contabilizaron 426 separaciones y divorcios; en 2020 fueron 471; el año 2021 cerró con 491 casos; en 2022 se alcanzaron las 489, en 2023 bajaron 433; y este pasado 2024 se registró un repunte hasta las 446 disoluciones.

Diferencias legales

Hay que recordar que la ruptura de un matrimonio puede ejecutarse de varias formas, según decida la pareja. De este modo, la separación suspende la vida en común pero mantiene el vínculo matrimonial (no permite casarse de nuevo); el divorcio, en cambio, disuelve definitivamente ese vínculo, permitiendo nuevos matrimonios; y la nulidad declara que el matrimonio nunca fue válido desde el principio por vicios en su origen, como si nunca hubiera existido legalmente.