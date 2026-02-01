La transformación de Jerez para las mascotas

El Ayuntamiento de Jerez, a través de la Tenencia de Alcaldía de Coordinación de Servicios Públicos, ha incentivado el bienestar animal en la ciudad, con la dotación de 6 nuevos parques de esparcimiento canino creados en los dos últimos años y medio de mandato. Este dato supone que Jerez ha pasado de contar con 14 de estos nuevos parques para mascotas a disponer de 20.

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha recordado que son más 30.000 mascotas las que habitan en familias de Jerez y que “todos estos núcleos familiares tienen a su disposición 20 de estas áreas valladas seguras para que sus perros corran, jueguen y socialicen libremente sin correa, promoviendo su bienestar físico y emocional”.

Jaime Espinar ha recalcado que en cada proyecto municipal de reforma de parque o zona de esparcimiento que se ha ido realizando, el Ayuntamiento ha tenido en cuenta esta necesidad de las familias con mascotas “por ejemplo, ahí está plaza Madrid o el parque William, o el recién inaugurado parque de Croft, que cuenta también con este tipo de espacios, al igual que el parque de Sebastián Peña, que dispone de un parque de esparcimiento canino”. Asimismo, ha señalado que las últimas inversiones en este tipo de instalaciones que se han realizado han sido las de Renfurbis y La Marquesa y que “las familias ya cuentan con ambos nuevos espacios para el disfrute del ocio junto a sus perros”.

El teniente de alcaldesa ha recordado que “fue en un gobierno de María José García-Pelayo en el año 2014, cuando por primera vez se realizó en Jerez este tipo de inversiones en el parque Atocha”. En este sentido, ha puntualizado que “ahora lo que hemos hecho es darle un impulso importante, puesto que en apenas dos años y medio de mandato contamos con casi un 50% más de estas infraestructuras de las que había anteriormente”.

En el marco del bienestar animal que está impulsando el Ayuntamiento, el teniente de alcaldesa ha señalado que también se ha llevado a cabo la mejora y el mantenimiento de los pipicán de la ciudad. Ha concretado que “se han hecho intervenciones, por ejemplo, en el parque de la Sed, en el propio parque Atocha, o también en la laguna de Torrox”.

De cara al futuro próximo, Jaime Espinar ha subrayado que “hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando, hay que seguir ampliando espacios y evidentemente también hay que seguir apostando por el mantenimiento de estos espacios, pero la buena noticia para las personas y las familias que tienen una mascota es que Jerez ya cuenta con 20 parques de esparcimiento canino, por ese impulso que le hemos dado en los dos últimos años y medio”.