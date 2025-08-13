Jerez repite aviso naranja tras alcanzar unas de las temperaturas más altas de Andalucía

Un abanico tirado en plena calle Larga de Jerez semi desértica por las altas temperaturas

La estaciónde la Agencia Estatal de Meteorología en el Aeropuerto de Jerez registró este pasado martes 12 de agosto una temperatura máxima de 43,8 grados centígrados, quedándose a 1,4º de la cifra más alta anotada en Andalucía con 45,2º.

Tablada registra la temperatura máxima de Andalucía y la segunda de España

El centro de medición de la Aemet en Tablada, en la ciudad de Sevilla, fue la temperatura diurna más alta contabilizada en Andalucía y la segunda más elevada de todo el país.

En la capital hispalense se alcanzaron los 45,2 grados, tan solo tres décimas por debajo del valor más alto del día, registrado en Badajoz con 45,5 grados.

En concreto, según la Aemet, el termómetro con esos 45,2 grados fue anotado en la estación sevillana a las 1:,20 horas.

Además, otros seis puntos de Andalucía figuran entre los diez lugares más calurosos de España durante esta jornada.

En la provincia de Huelva, El Granado ha alcanzado los 45,1 grados a las 16:30 horas, mientras que la localidad cordobesa de Montoro ha registrado en sus termómetros los 44,8ºC a las 17:40 horas.

En Sevilla, Fuentes de Andalucía ha superado los 44,5 grados a las 16:30 horas, mientras que Carmona ha llegado a los 44:4 grados a las 17:10 horas.

Por su parte, el municipio sevillano de Morón de la Frontera ha alcanzado 44,4 grados a las 17:50 horas.

En la localidad onubense de Almonte el mercurio llegó a rozar los 44,2 grados a las 17:40 horas mientras que en nuestra ciudad, Jerez de la Frontera, la máxima fue de 43,8º anotados a las 16:10 horas de la tarde.

Jerez repite este miércoles 13 el aviso naranja

La ola de calor que se extiende por buena parte de Andalucía seguirá dejando este miércoles 13 de agosto un nuevo aviso naranja en Jerez de la Frontera y su campiña por temperaturas significativamente altas de 40 grados centígrados.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología en su página web, este aviso en Jerez y su zona rural permanecerá activo desde las 13:00 horas de la tarde hasta las 21:00 horas de la noche.

Meteorología prevé en nuestra ciudad cielos despejados, vientos moderados de levante con rachas de hasta 20 kilómetros por hora hasta la entrada de la tarde, en el que rolará a componente Norte.

La temperatura mínima sufrirá un ligero cambio ascendente hasta los 25 grados mientras que las máximas alcanzarán, mínimo, los mencionados 40º.

De cara a los próximos dos días, la Agencia Estatal ya ha activado sendos avisos amarillos para el jueves 14 y viernes 15, fecha de inicio del Puente de la Asunción, por temperaturas máximas de 39º.

Sólo Málaga se salva de los avisos por el bochorno sofocante

La masa de aire cálida continúa en Andalucía este miércoles, dejando activos para esta jornada como los de color naranja por altas temperaturas en diversos puntos de las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla, por máximas de hasta 42 grados.

Además, esta misma alerta de nivel amarillo afectará a Almería y Granada, quedando Málaga exenta del riesgo por calor.

Cádiz y la campiña de Jerez

En concreto, en la provincia de Cádiz la alerta naranja por calor estará presente en la campiña jerezana, donde el mercurio podría llegar a superar los 40 grados.

Además, las comarcas de Grazalema y el litoral estarán bajo aviso amarillo por máximas de 38ºC y 37ºC, respectivamente.

Córdoba

En Córdoba, el aviso naranja se mantendrá vigente en la campiña, donde se esperan alcanzar temperaturas máximas de hasta 42 grados. Asimismo, las comarcas de Sierra y Pedroches y la Subbética se verán afectadas por el aviso amarillo ante el riesgo de alcanzar los 39ºC, que localmente podrían llegar a rozar los 40 grados.

Huelva

En Huelva la ola de calor dejará avisos de nivel naranja en diversos puntos de Andévalo y Condado, por máximas de 42 grados, y en el litoral, donde los termómetros podrían llegar a registrar hasta los 39ºC. De igual forma, la comarca de Aracena permanecerá bajo aviso amarillo por máximas de 39ºC, pudiendo llegar a los 40 grados localmente.

Jaén

Por otro lado, se mantendrá activa la alerta naranja en la misma franja horaria en las comarcas jiennenses de Morena y Condado, así como en el Valle del Guadalquivir, donde las temperaturas máximas oscilarán entre los 41 grados. Además, se decretará aviso amarillo en Cazorla y Segura y Capital y Montes, donde se prevén máximas de hasta 39ºC, pudiendo alcanzarse localmente los 40 grados.

Sevilla

En Sevilla, la campiña estará en riesgo naranja por altas temperaturas, con máximas que podrían alcanzar los 42 grados. Además, la alerta amarilla se asentará sobre la Sierra Norte y Sierra Sur, donde se esperan temperaturas de hasta 39ºC, alcanzando de forma local los 40 grados.

Granada

Siguiendo con el mismo nivel de riesgo, en Granada los avisos estarán activados en las partes de Cuenca del Genil y Guadix y Baza, donde el mercurio llegará a alcanzar los 39ºC.

Almería

Asimismo, en la comarca almeriense de Poniente y Almería capital también sopesará el aviso amarillo por temperaturas máximas de hasta 36 grados.