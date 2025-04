Qué hacer en Jerez este fin de semana: desde la ruta de la hamburguesa al Campeonato de España de Superbike

IV Feria del Mayor Activo 2025

Este jueves 3 de abril concluye la IV Feria del Mayor Activo 2025 que se celebra en el recinto ferial de IFECA en Jerez. Las actividades previstas este jueves son, entre otras, talleres, actividades deportivas, curso de nuevas tecnologías, pasacalles, degustaciones y conferencias. En este enlace se adjunta un pdf con toda la programación. La entrada es libre.

Exposición en el Museo Arqueológico

La exposición 'Desde las Cantigas de Alfonso X hasta El Batman y La Wonder Woman de Jesús Merino', inaugurada días atrás dentro de los actos organizados para la celebración de la I Feria del Tebeo, El Cómic, Las Artes y Oficios Gráficos de Jerez, sigue abierta hasta el próximo 10 de mayo en la Sala Sharish Shidhuna del Museo Arqueológico. Horario de Martes a Sábados de 9:00 a 15:00 horas.

Exposición de fotografía de Eduardo Pereira

El ciclo cultural de Cuaresma Spe Lucis incluye la inauguración de la exposición 'Anoranza' del fotógrafo Eduardo Pereira en la sala profundis de los Claustros de Santo Domingo. Horario de visitas: De martes a viernes: 10.30 h. a 13.30 h. y de 18.00 h. a 21.00 horas Sábados de 10.00 h. a 13.45 h. Domingos, lunes y festivo cerrado Horario especial Semana Santa Del Sábado de Pasión al Domingo de Resurrección de 10.30 h. a 13.30 horas Jueves Santo y Viernes Santo cerrado

Exposición 'Costumbres'

Los Claustros de Santo Domingo albergan la exposición 'Costumbres' de la autora Eva Vázquez. La muestra forma parte del programa Mujeres que crean cultura por el Día Internacional de las Mujeres 8/M.

El medio rural es fuente de inspiración para esta creadora. La base de sus obras son materiales reciclados, con los que sigue la estela de aprovechamiento que aprendió de su madre. Si la mujer en el arte era una gran olvidada, ni imaginemos las mujeres en el mundo rural, campesinas o ganaderas que junto a las de etnia gitana fueron las propulsoras del famoso traje de gitana con el que hoy día esta artista nos hace su peculiar homenaje.

La Exposición permanecera hasta el 10 de Abril Horario de visitas: Mañanas: De 10:30 a 13:30 h. Tardes: De 18:00 a 21:00 h. Sábado y Domingo: De 10:30 a 13:30. Lunes Cerrado.

Juan Bonilla presenta 'Simios Apóstoles'

'Simios Apóstoles', el último libro del escritor jerezano Juan Bonilla se presentará este jueves, 3 de abril, a partir de las 19:00 horas, en la librería 'El Laberinto'. El acto será presentado por Fernando Taboada, cita en la que abordarán esta colección de ensayos culturales, aforismos y anotaciones acerca de la lectura, la creación y el arte publicados por la editorial sevillana Athenaica.

'Jerez a golpe de tinta' llega a Espacio Abierto Jerez

Espacio Abierto Jerez inaugurará este jueves, 3 de abril, a las 20 horas, la exposición 'Jerez a golpe de tinta', de Margot González. El horario de la sala es de mañana, de martes a viernes, de 10,30 a 13 horas; horario de tarde, de lunes a viernes, de 17,30 a 20 horas.

Presentación del libro ¡Vigilad a Fleming!

El teatro de La Gotera de Lazotea (Calle Molino de viento,7) acoge este viernes 4 la presentación del libro ¡Vigilad a Fleming¡ de los autores Ramón Clavijo y José López, editado por La Luna Nueva. Este ejemplar es el quinto libro publicado sobre la serie del inspector Castilla. El evento arrancará a las 19:30 horas y será presentado por Diego Caro Cancela.

Cartel de la Ruta de Hamburguesas Gourmet ‘Burgers x Jerez’ 2025

Ruta de Hamburguesas Gourmet ‘Burgers x Jerez’ 2025

La Ruta de Hamburguesas Gourmet ‘Burgers X Jerez’205 cuenta con la participación de una veintena de restaurantes y establecimientos hosteleros de la ciudad desde el jueves 3 de abril hasta sábado 12 de abril. Las propuestas de esta ruta pueden observarse en los QR que se puede encontrar en la cartelería y redes sociales de la Asociación de Hostelería de Jerez.

Concierto de Manuel Lombo

El artista sevillano Manuel Lombo actúa este viernes 4 de abril en Jerez con el espectáculo 'De Manuel a Manuel' con el que se desarrolla un amplio recorrido por la obra del compositor jerezano Manuel Alejandro, incluyendo canciones de diferentes épocas del reconocido letrista, en un compendio de éxitos, a través de los que se recordará de igual manera, a las figuras que los popularizaron.

Con una elegante puesta en escena, -seña de identidad de Lombo- y un variado registro de estilos y sonidos, esta visión sobre la obra de uno de los autores de más relevancia de nuestro país, se convertirá sin duda, en un nuevo deleite para el público asistente. El espectáculo en el teatro Villamarta está previsto a las 20:00 horas del viernes 4 de abril. Las entradas oscilan entre los 20 y los 36 euros.

Visita guiada al Museo Arqueológico

Como cada primer sábado de mes, la Asociación de Amigos del Museo propone una visita gratuita guiada por el Museo Arqueológico este sábado 5 de abril con dos pases a las 11:00 horas y a las 12:30 horas. La entrada es libre hasta completar aforo

Concierto banda tributo a Metallica

Metalmania son, desde el año 2001, una de las bandas tributo de Metallica más longevas y activas del panorama nacional e internacional. La formación actual de este grupo segoviano está liderada por Raúl Conejo a la voz y guitarra principal y Mario Iñigo en la guitarra rítmica, acompañados por Rafael Aritmendi a la batería y Héctor Lekuona al bajo.

En estos casi 25 años de trayectoria, Metalmania Metallica Show, ha dado más de 600 conciertos por toda España, tanto en salas de conciertos como en grandes escenarios entre los que se incluyen el Festival Extremúsica, Viña Rock, Festival del Oeste y Getafe en Vivo.

En sus dos horas de actuación se incluyen efectos visuales, de pirotécnia, performance y proyecciones en DVD. No faltan los clásicos de la banda de San Francisco como Sad but true, One, Seek and destroy, Master, Enter sandman o Nothing else matters. El concierto de Metalmania en la sala La Guarida del Ángel tendrá lugar este sábado 5 de abril a partir de las 23:00 horas. Las entradas anticipadas cuestan 12 euros y 15 en taquilla. Están disponibles en la tienda de discos Malamúsica, en entradium y en la propia sala.

ESBK-Campeonato de España de Superbike

El Circuito de Jerez acoge este fin de semana el Nacional de Velocidad (ESBK), con la prueba inaugural de la competición los días 5 y 6 de abril 2025. Será una nueva y apasionante temporada con muchas y variadas categorías en liza. Recordamos que esta prueba estaba fijada para los días 22 y 23 de marzo y tuvo que ser pospuesta por los trabajos que se realizaban en la pista tras las inundaciones. La entrada gratuita para las tribuna X1 y paddock. El programa completo, con el horario por días y categorías, está en el siguiente enlace.

Pregón de la Semana Santa de Jerez 2025

El teatro Villamarta acoge, este domingo 6 de abril a las 12:00 horas, el pregón de la Semana Santa de Jerez 2025 a cargo del periodista y cofrade David Puerto Román. El pregonero estará acompañado por la banda municipal de música de Jerez. Las entradas pueden adquirirse en el kiosco de prensa situado junto al Convento de Santo Domingo.El precio será de cinco euros y la recaudación irá destinada a ayudar a Martín, un niño jerezano de dos años de edad con una mutación genética derivada del gen x, con solo dos casos diagnosticados en España.

Esta mutación es considerada poco frecuente o muy rara y recibe el nombre de ‘Síndrome de Pettigrew’, de momento sin posibilidad de tratamiento ni investigación. Para colaborar con esta causa habrá también una fila cero donde se podrán realizar aportaciones en el número de cuenta ES66 2100 8514 4102 0018 6304.