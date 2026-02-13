El jerez de Shakespeare en Alemania

La jerezana Carmen Pérez Acosta ha realizado un novedoso trabajo de investigación centrado en la presencia del vino de Jerez en las traducciones al alemán de ocho obras de William Shakespeare, en las que el bardo inglés alude a este vino bajo los términos sack o sherish sack.

Pérez Acosta es licenciada en Filología Alemana por la Universidad de Sevilla y Formadora Homologada de los Vinos de Jerez por el Consejo Regulador. Desde 2010 reside en Bremen (Alemania), donde imparte clases de español en el Instituto IGS Liliental, en la Baja Sajonia, próximo a dicha ciudad.

En un estudio que supera las setenta páginas, la autora reivindica la relación entre Shakespeare y el jerez, al tiempo que esclarece diversos malentendidos e imprecisiones que se han perpetuado a lo largo de la historia en las traducciones alemanas de sus obras, especialmente en torno al término Sekt.

Portada del trabajo Shakespeare & Sherry.

El trabajo aborda cuestiones como el significado del término sack, las curiosidades lingüísticas que vinculan el jerez con el Sekt, las distintas acepciones de este término en alemán y el tratamiento del vino de Jerez en las traducciones shakespearianas, analizando las obras en las que aparece mencionado y su traslación al alemán.

La institución cultural Bremen Shakespeare Company ha anunciado que organizará próximamente un acto cultural en el que se presentará este relevante estudio. Fundada en la temporada 1983/84, esta compañía ha llevado a escena numerosas obras de Shakespeare y es considerada una de las entidades culturales más consolidadas y activas de la ciudad. Entre sus atractivos figura su restaurante, denominado Falstaff, donde se celebran con regularidad conciertos y lecturas.

Para la realización de este trabajo, la autora ha expresado su agradecimiento al académico y colaborador de este diario, José Luis Jiménez García, por su colaboración.