Jerez sigue la cruzada contra ratas e insectos

El Ayuntamiento de Jerez, través de la Delegación de Protección Animal, sigue trabajando en las labores de desratización y desinsectación dentro de la campaña puesta en marcha en todo el término municipal. Esta semana las labores se están realizando en el entorno de Croft y en la urbanización de Montealto dando respuesta a la demanda vecinal.

En la primera quincena del mes de noviembre la empresa Lokímica, concesionaria del servicio, ha ejecutado un total de 67 servicios adicionales de control de plagas, con una tasa de resolución global de incidencias del 98% (Ejecutadas + Verificadas).

La delegada de Protección Animal, Carmen Pina, ha explicado que “nunca se ha dejado de trabajar en el control de plagas y que el servicio es constante en el tiempo, con campañas regulares a lo largo del año. Las intervenciones se realizan como respuesta a los avisos y notificaciones de los ciudadanos con el objetivo de atender sus demandas lo antes posible”.

Pina ha asegurado que el objetivo principal es optimizar el servicio de desinfección, desinsectación y desratización para erradicar las plagas y prevenir su aparición en la ciudad y en la zona rural. Al mismo tiempo, ha agradecido a Lokímica el esfuerzo realizado para responder con prontitud a la ciudadanía.

Finalmente, la delegada solicita la colaboración ciudadana para notificar incidencias y para mantener medidas preventivas como respetar los horarios de basura y depositar la misma dentro de los contenedores. “Dos gestos simples que nos pueden ayudar mucho”, ha manifestado.

La empresa concesionaria de este servicio, Lokímica, está actuando desde el mes de abril en el refuerzo del control de plagas tanto de insectos como de roedores. Estos trabajos se centran tanto en el alcantarillado como en los imbornales y en las calles del todo el término municipal.

Durante la primera quincena de noviembre, se han ejecutado un total de 67 servicios adicionales de control de plagas, 32 de desratización; 32 de desinsectación de insectos y otros como control de palomas, hormigas y ratones en instalaciones específicas.

Igualmente, se han atendido centros educativos como Mesas de Asta, San José Obrero, Sagrada Familia, Antonio de Nebrija, Arana Beato, Pío XII, Andrés de Ribera y El Retiro. También se han ejecutado labores de desinsectación en viviendas sociales en la Avenida Blas Infante, Calle Nueva y Plaza de la Estación. Las barriadas atendidas en desratización han sido: La Granja, San José Obrero, La Milagrosa, Las Flores, La Constancia, Vallesequillo II, Residencial La Marquesa, Urbanización Buganvilla y Montecastillo.

Hay que reseñar que una zona de especial atención ha sido la urbanización Los Villares, ya que la presencia de roedores en la misma está directamente relacionada con la recogida de la siembra en los campos circundantes.