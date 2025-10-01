Jerez se suma a la Noche Internacional de Observación de la Luna desde las pistas de Chapín

Vista del eclipse lunar que tuvo lugar el pasado 7 de septiembre de 2025

Jerez de la Frontera se sumará a la Noche Internacional de Observación de la Luna que se celebra en todo el planeta este próximo sábado 4 de octubre de 2025 en una iniciativa promovida por la NASA.

Aquí, gracias a la Asociación Astronómica Jerezana Magallanes, el evento se podrá seguir en vivo y directo desde las pistas de Chapín con ocho telescopios plantados para la ocasión.

Magallanes cita a todas las personas que quieran participar en el evento a las 21:00 horas del sábado 4 en el complejo deportivo de Chapín en los merenderos existentes junto al Palacio de Deportes.

La Asociación Astronómica Jerezana Magallanes ya organizó el pasado 27 se septiembre un primer evento en la plaza del Arenal, "con gran asistencia de público durante las dos horas que duró el avistamiento, sobre todo con muchos niños que pudieron observar la Luna, incluso el planeta Saturno más tarde".

La Noche Internacional de Observación de la Luna es una actividad anual organizada para el público a nivel mundial que fomenta la observación, apreciación y conocimiento de nuestra Luna así como su conexión con la ciencia y exploración planetaria de la NASA.

Todos los habitantes de la Tierra están invitados a participar en este evento, ya sea como anfitriones o como asistentes de una actividad de la Noche Internacional de Observación de la Luna.

La Noche Internacional de Observación de la Luna se celebra anualmente en septiembre u octubre, cuando la Luna está en cuarto creciente, una fase ideal para la observación nocturna.

Un cuarto creciente ofrece excelentes oportunidades de observación a lo largo del terminador (la línea entre la noche y el día), donde las sombras realzan el paisaje craterizado de la Luna.

Objetivos de la Noche Internacional de Observación de la Luna

-Unificar a personas de todo el mundo en una celebración de la observación, la ciencia y la exploración lunares.

-Proporcionar información, una plataforma y recursos para:

-Concientizar sobre los programas de ciencia y exploración lunares de la NASA.

-Capacitar a las personas para que aprendan más sobre la Luna y la ciencia y exploración espacial, utilizando la Luna de la Tierra como punto de acceso accesible.

-Facilitar el intercambio de historias, imágenes, obras de arte y más inspirados en la Luna.

-Inspirar la observación continua de la Luna, el cielo y el mundo que nos rodea.

-Apoyar a todas las personas interesadas en aprender más sobre la Luna y conectar con ella.