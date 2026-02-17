Un jerez muy televisivo

El vino de Jerez vuelve a situarse en el foco de la cultura audiovisual. En esta ocasión lo hace en Killing Eve, la aclamada producción británico-estadounidense distribuida por Netflix, basada en la saga literaria Codename Villanelle del escritor Luke Jennings y adaptada para televisión por Phoebe Waller-Bridge.

La serie, compuesta por cuatro temporadas de ocho episodios cada una, incluye en su cuarta entrega una escena en la que el jerez adquiere un inesperado protagonismo. Se trata del séptimo capítulo, titulado Haciendo que las cosas muertas se vean bien (Making Dead Things Look Nice), estrenado en 2022 y emitido recientemente en España.

La acción se desarrolla en un restaurante de Salzburgo. Allí, el personaje de Carolyn Martens —interpretado por Fiona Shaw—, jefa de la Sección de Rusia del MI6, mantiene un encuentro con su superior, Vladimir Betkin, al que da vida el actor Laurentiu Possa.

En el momento de comenzar el almuerzo, Betkin se sorprende al comprobar que Martens no prueba el vino servido en su copa: “¿Desperdicias un buen jerez? No es propio de ti”, le recrimina. La escena cobra entonces un matiz inquietante: la protagonista evita el vino porque ha sido previamente manipulado por un conocido que pretende asesinarla envenenándolo.

La presencia del jerez en una de las producciones televisivas más influyentes de los últimos años refuerza su condición de vino universal, asociado no solo a la tradición gastronómica, sino también a la sofisticación y al imaginario cultural contemporáneo.