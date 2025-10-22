De Jerez a Utah: la vida de una familia jerezana entre montañas

La jerezana Vanesa Vaca y su familia cogieron sus maletas y se recorrieron 8.555 kilómetros hasta llegar a Utah. "Conocía a dos maestras en Jerez que estuvieron trabajando en Estados Unidos con el programa de 'Profesores Visitantes'. Siempre he tenido esa inquietud de vivir en el extranjero con mi familia y lo vi como una gran oportunidad. El siguiente paso fue investigar todos los estados de Estados Unidos y Utah tenía comentarios muy buenos para vivir en familia. Tras enviar toda la documentación requerida y realizar dos entrevistas, ¡aquí nos encontramos un año después desde que empezó todo el proceso de selección!", declara la jerezana.

El programa 'Profesores Visitantes' es una iniciativa del Ministerio de Educación de España que permite a docentes españoles trabajar durante uno o varios años como profesores de español en centros de primaria y secundaria en países como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Irlanda y China. El programa busca fomentar la difusión de la lengua y cultura españolas, ofreciendo a los docentes una valiosa experiencia personal y profesional de intercambio cultural y lingüístico.

"La experiencia está siendo muy positiva. La calidad de vida en Utah es buena: entornos naturales, montaña, aire libre, muchas actividades familiares… Además, para los niños (tiene dos hijos) está siendo muy enriquecedor estando en contacto con un entorno de habla inglesa con muchas oportunidades para hacer deporte y aprender en un contexto muy agradable para ellos. Se han adaptado desde el primer día y están muy motivados en su proceso de aprendizaje, ya que les premian continuamente su esfuerzo", subraya Vanesa.

Como maestra "es un gran cambio, ya que implica adaptarse al sistema educativo estadounidense (metodología, normativa, cultura escolar), al idioma (aún enseñando español), al estilo de vida… Sin embargo, tienes muchas formaciones que te ayudan a entender cómo funciona todo y la gente que te rodea siempre se presta a ayudarte".

Octavio, el marido de Vanesa, asiste a clases de inglés gratuitas por las mañanas "y se encuentra integrado. Próximamente buscará empleo cuando le llegue su permiso de trabajo, ya que es una persona activa, con inquietudes".

Los jerezanos destacan que "Utah tiene un entorno natural espectacular, montañas, parques nacionales, que mucha gente disfruta muchísimo. El estilo de vida tiende a ser más dinámico al aire libre que en muchas zonas urbanas de España". Respecto a la educación, "el trato con los padres y comunidad varía muchísimo. En EEUU es común la 'parent night', en la que los estudiantes y su familia pueden conocer a su maestro y su clase. Hay mayor participación de padres en diferentes actividades del centro y la comunicación escuela‑hogar es diferente. Existen las 'home visits' en las cuales los maestros van a las casas de sus estudiantes, simplemente para tener una buena relación con las familias, nada curricular".

La profesora jerezana remarca que en Utah los programas DLI (Dual Language Immersion) "son muy fuertes para el español, con mitad de día en español, mitad en inglés. En España, aunque hay bilingüismo, no es exactamente el mismo modelo de inmersión bilingüe, al menos no tan extendido en todos los centros". Vanesa pone en valor que en este estado de EEUU "se invierte mucho dinero en educación: recursos, tecnología, pizarras digitales, programas de inmersión bilingüe y hay personal especializado en todos los ámbitos (psicólogos, enfermeros...). Hay un seguimiento y ayuda continua al docente".

La estancia de esta familia jerezana en EEUU es "algo temporal. Nuestra familia y amigos están en Jerez. Decidimos venir con la idea de 'vamos a probar un año' con la posibilidad de prolongar la experiencia si finalmente un año se nos queda corto. Vamos partido a partido".