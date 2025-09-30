Jerez UTE refuerza la reposición y renovación de los contenedores de residuos

Jerez UTE, empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos en el municipio de Jerez, está llevando a cabo la reposición y renovación progresiva de los contenedores de residuos tanto en la ciudad como en sus pedanías.

Esta reposición responde a la elevada cifra de roturas y quemas de contenedores registrada en la zona. En la mayoría de los casos, las roturas están relacionadas con un uso inadecuado de los mismos, derivado del depósito de residuos en lugares que no corresponden. El problema se agrava en polígonos y zonas con menor afluencia de personas, donde la acumulación de basura dentro y fuera de los contenedores acelera su deterioro.

A esta situación se suma el aumento de incendios en contenedores, que ha provocado una mayor demanda de sustituciones. La Policía Local ha registrado ya diversas denuncias relacionadas con estos actos vandálicos, lo que refleja la gravedad del problema.

Desde Jerez UTE se insiste en que se está trabajando de manera constante para garantizar la reposición y sustitución de la contenerización. No obstante, la empresa subraya que el buen estado del servicio también depende del civismo y la colaboración ciudadana, ya que el uso responsable de los contenedores contribuye a mantener la buena imagen de la ciudad y evita la sobrecarga de los servicios municipales.

Jerez UTE reitera su compromiso con la limpieza y el cuidado del municipio, al tiempo que apela a la corresponsabilidad de la ciudadanía para conservar en buen estado los contenedores.