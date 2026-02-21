La cultura y la defensa de los valores europeos hermanan a las ciudades de Jerez y Victoria

Jerez y Rabat Cittá Victoria comparten el deseo y el compromiso de convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031. Desde este sábado, son ya ciudades hermanas. De este modo, manifiestan de la forma institucional más solemne su intención de fortalecer los lazos culturales, de colaboración y amistad que han ido tejiendo con distintos proyectos y actividades a lo largo de los últimos años.

El acto solemne, celebrado bajo la majestuosa bóveda de cañón del Refectorio de los Claustros de Santo Domingo de Jerez y presidido por los alcaldes de ambas ciudades, María José García-Pelayo y Briam Azzopardi, ha servido para sellar esta voluntad.

En su intervención, la regidora jerezana ha destacado la vocación de permanencia del hermanamiento con Victoria como herramienta para el fomento del intercambio cultural. En este marco, ha agradecido, en primer lugar, la labor del Ateneo de Jerez, destacando “su inmenso trabajo plasmado en las diferentes actividades de este último año”. A continuación, ha señalado que al unir Jerez y Victoria “no solo sumamos dos puntos en el mapa, fundimos nuestras formas de entender la vida”, subrayando la ambición compartida de ser “juntos, el epicentro cultural de Europa en 2031” y la importancia de su candidatura al título de Capital Europea de la Cultura, reivindicando el Sur del Sur como nexo de unión entre ambas ciudades.

Acto de hermanamiento en los Claustros de Santo Domingo entre Jerez y Victoria.

En este sentido, ha indicado que los vínculos entre ambas ciudades son profundos y sólidos, recordando que “tenemos un mar, el Mediterráneo, que nace aquí, a unos pocos kilómetros, y baña las costas de nuestras respectivas provincias”. La alcaldesa ha puesto en valor la capacidad de ambas ciudades para preservar su autenticidad a lo largo del tiempo, indicando que “hemos tenido un don: saber preservar nuestras identidades para que permanecieran auténticas frente al paso de los siglos”.

Por su parte, el alcalde de Victoria, Briam Azzopardi, ha destacado que se trata de un día verdaderamente histórico. “Con este hermanamiento confirmamos una relación que comenzó con la celebración de encuentros entre ambas ciudades, donde tuvimos la oportunidad de compartir experiencias. Fueron momentos de aprendizaje genuino, que constituyen los cimientos de este hermanamiento. Victoria y Jerez son dos ciudades con caracteres distintos, pero con la misma creencia y valores compartidos”.

Asimismo, ha añadido que “este hermanamiento abre la puerta a una mayor colaboración, a proyectos educativos, iniciativas sociales y oportunidades económicas. Es una oportunidad para trabajar no solo a nivel institucional, sino también de pueblo a pueblo”. Por último, ha incidido en que “estamos escribiendo una nueva página en la historia de Victoria, que nos une a Jerez con un vínculo de respeto y alianza para el futuro”.

Marco de colaboración

Cabe recordar que en este contexto, y con el impulso del Ateneo de Jerez, Rabat Cittá Victoria firmó en noviembre del año pasado el acta de hermanamiento de ambas ciudades, para, de este modo, fortalecer los lazos institucionales y las colaboraciones culturales de los dos municipios en su objetivo de ser Capital Europea de la Cultura en 2031. Un proceso que ha culminado este sábado con un acto de hermanamiento que ha contado con la presencia de buena parte de los equipos de gobierno municipales y de los agentes culturales, sociales, patrimoniales y educativos de ambas ciudades.

Durante los últimos meses, las oficinas técnicas de las candidaturas de Jerez y Victoria a Capital Europea de la Cultura han mantenido una intensa línea de colaboraciones que ha permitido ya definir y concretar distintos proyectos compartidos que, de forma conjunta, figuran en la programación cultural de sus respectivos libros de candidatura. Esta serie de acciones fortalece la dimensión internacional de ambos proyectos, cuenta con la participación activa de los agentes culturales de las dos ciudades y comparte una misma estrategia de defensa de los valores europeos a través de iniciativas que, desde la cultura, fomenten la inclusión, la diversidad y la igualdad.

Con esta finalidad se viene desarrollando desde hace años con la financiación de la Unión Europea el proyecto Culture PIE de Promoción de la Cultura a través de la Inclusión y la Equidad. Con el impulso del Ateneo de Jerez, cuenta con la participación de diferentes agentes culturales de Victoria (Malta), así como de otros socios europeos.

Para ahondar en esta línea de trabajo colaborativo, el Alcázar de Jerez (por la mañana) y el Ateneo (por la tarde) acogieron en el viernes una intensa jornada de trabajo entre casi un centenar de asociaciones culturales, sociales y educativas de Jerez y Rabat Cittá Victoria (Malta) para, a través de talleres y mesas especializadas por actividad, impulsar proyectos culturales que promocionen, precisamente, los valores de la inclusión, la diversidad, la participación y la igualdad.

La participación activa de estas asociaciones fortalece la dimensión social e internacional de las candidaturas de ambas ciudades a Capital Europea de la Cultura en 2031 y consolidan el hermanamiento de las dos ciudades. Es el caso, por ejemplo, de Pequeño Orfeo, Jerez Club Deportivo, Jerez Deportivo Fútbol Club, Hogar La Salle, Teatro El Ateneo, Scout La Salle, Proyecto Hombre, Musicry, Camerata del Ateneo de Jerez, Siloé y el Coro del Teatro Villamarta.