El tiempo en Jerez: vienen nubes
Una bajada de temperaturas y la probabilidad de lluvias protagonizarán la semana
Por fin, las temperaturas iniciarán esta semana una bajada que, aunque leve, sí dará un respiro al calor de días atrás. Este martes, 7 de octubre, las máximas serán de 31 grados y las mínimas de 16, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), sin embargo, ya este miércoles, 8 de octubre, no subirán de 27 y la noche bajará a los 15 grados. El jueves 9 habrá otro descenso, hasta los 26 grados, siendo las mínimas de 13. La probabilidad de lluvias estos días serán del 0%. Las rachas de viento estas tres jornadas será de hasta 15 km/h.
La cosa empezará a cambiar el viernes, 10 de octubre, que será cuando las precipitaciones amenacen con hacer acto de presencia con un 75% de probabilidad. Las temperaturas remontarán hasta los 29 grados y 14 de mínimas.
El fin de semana, según las predicciones, se mantendrán las nubes y claros, con hasta un 15% de probabilidad de lluvia, sin que el viento haga acto de presencia. Las temperaturas rondarán los 29/16 grados.
