Jerez celebra este viernes el Día del Donante con una colecta especial de sangre

El Centro de Transfusión Sanguínea (CTTC) hace un llamamiento a la población para que participe este viernes 8 de abril en la colecta especial que llevará a cabo en los Claustros de Santo Domingo de Jerez con motivo del Día del Donante de Sangre. Este acto solidario tendrá lugar en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.30 a 21.30 horas.

El CTTC contará con un equipo sanitario compuesto por cuatro médicos, siete profesionales de enfermería y tres celadores conductores para la colecta, en cuya difusión colaboran la Hermandad de Donantes de Sangre de Jerez, asociaciones de vecinos, centros educativos e instituciones municipales y privadas.

Para poder donar sangre es preciso tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia; y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Es obligatorio, además, acudir con el DNI o documento acreditativo y es conveniente no acudir en ayunas.

La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado, explica el Centro de Transfusión en un comunicado, en el que explica que antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días.

En esta ocasión, como en otras colectas especiales, desde el CTTC se anima a aquellos donantes habituales a que acudan acompañados de otra persona para que lo haga por primera vez.

Las necesidades de sangre en los hospitales públicos se mantienen constantes durante todo el año con pequeñas oscilaciones. Sin embargo, en todos los periodos vacacionales, como es el caso de la próxima Semana Santa, las donaciones tienden a a disminuir, por lo que resulta más difícil conseguir el número necesario para tener reservas de sangre suficientes que garanticen las transfusiones a todas las personas enfermas que las necesiten.

Con independencia de estas acciones especiales, el CTTC organiza colectas por los diferentes municipios de la provincia para promover la donación. Los lugares y horarios de todas las colectas programadas tanto para esa semana, como para las siguientes, se pueden consultar en la página web del Servicio Andaluz de Salud (SAS) (http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=gr_donarsangre).

Del mismo modo, la ciudadanía puede acudir a donar sangre al propio Centro de Transfusión, Tejidos y Células, cuya sede provincial está ubicada en el Hospital de Jerez, o al punto fijo del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz.