El jerez, el vino más televisivo

El jerez nunca ha estado tan presente en series televisivas como en los últimos años. Esta vez lo hace en la que es considerada por los especialistas como la mejor de las novedades estrenadas en este año de 2024. 'Shogun' se ha empezado a emitir por la plataforma audiovisual Disney plus el pasado 27 de febrero. Hasta la fecha ha tenido más de 9 millones de visionados.

Esta producción dramática de corte histórico, ambientada en el Japón de principios del siglo XVII, sigue la historia del náufrago británico John Blackthorne, cuya vida da un giro radical al pasar de ser una persona corriente a convertirse en samurái.

Bajo el mandato de Yoshii Toranaga, Blackthorne, interpretado por Cosmo Jarvis, es utilizado como peón en la lucha del líder japonés, que pretende llegar a la cima del poder y ser el nuevo Shôgun.

La miniserie, de diez capítulos, está inspirada en la historia real de Williams Adams, considerado el primer británico en llegar a Japón, y adapta la novela de éxito escrita por James Clavell.

En el capítulo cinco, John Blackthone prepara un estofado al estilo inglés, que no es del gusto de sus invitados japoneses. El anfitrión se excusa ante ellos al haber sustituido como condimento el sake por el jerez: 'no es lo mismo sin jerez' (It´s not the same without sherry anyway'.

Un ejemplo más que demuestra la importancia de nuestros vinos en distintas manifestaciones culturales, y que el investigador José Luis Jiménez García sigue recopilando desde hace décadas.