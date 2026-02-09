Jerez vuelve a tener servicios de trenes Cercanías con Cádiz, aunque afectados por la huelga del sector

Jerez vuelve a contar desde el domingo con servicio de trenes de la red de Cercanías que lo comunica con el resto de municipios de la Bahía de Cádiz. Sin embargo, continúa sin haber conexión por vía férrea con Sevilla, Córdoba, Madrid y Barcelona.

Ahora bien, en la jornada de este lunes, la recuperación del servicio de Cercanías no ha sido total dado que hay convocada una huelga de trabajadores del sector ferroviario en toda España y que se extenderá, al menos, hasta el próximo miércoles. Por este motivo, el Ministerio de Transportes ha establecido unos servicios mínimos para estos tres días de protestas.

En el caso del núcleo de Cercanías de Cádiz se ha establecido que deben prestarse un 75% de los servicios habituales en las horas punta y del 50% el resto de horas. No obstante, y según la información recopilada por este periódico, ya se ha producido alguna que otra demora en los servicios que se están prestando.

Mientras tanto, continúa sin restablecerse los servicios de Media y Larga Distancia, que se encuentran suspendidos desde la pasada semana debido a la sucesión de borrascas sufridas en Andalucía. Por el momento, tampoco se está ofreciendo a los clientes una alternativa de transporte por carretera. Además, de la línea de Media Distancia entre Sevilla y Cádiz, también está suspendida la de Algeciras-Antequera, Málaga-Sevilla, Sevilla-Córdoba-Jaén y el tramo Sevilla-Zafra del tren Sevilla-Extremadura-Madrid.

En cuanto a la Larga Distancia, un servicio que ya estaba notablemente mermado por el tráfico accidente en Adamuz, continúa suspendidos los servicios Alvia con destino a Madrid y a Barcelona. Por este motivo, Renfe mantiene activos cambios de fecha y anulaciones de billete sin coste.

Los trabajadores ferroviarios están convocados por los sindicatos del sector a secundar tres jornadas de huelga de 24 horas a partir de este lunes para exigir "un cambio estructural en la seguridad" del ferrocarril, tras los accidentes mortales de Adamuz y Gelida (Barcelona). Las organizaciones sindicales piden medidas concretas y realistas ante el deterioro de la fiabilidad y de la calidad del servicio ferroviario, la falta de recursos humanos y materiales, la ausencia de planificación y la externalización de actividades esenciales que afectan directamente al funcionamiento diario del ferrocarril público. La huelga está convocada por las organizaciones mayoritarias —Semaf, CCOO y UGT—, así como CGT, SCF, SF y Alferro para todo el personal del sector, desde la operación hasta el mantenimiento, la circulación, la atención a bordo y el resto de actividades que sostienen el servicio público.