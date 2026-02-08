Autorizan el realojo de 410 vecinos de Mesas del Corral, El Rabanito, San Isidro del Guadalete y Lomopardo

La reunión del CECOP mantenida en la tarde de este domingo y en la que han participado por la Junta de Andalucía el secretario general de Interior, David Gil, y la delegada del Gobierno en Cádiz, Mercedes Colombo, ha terminado con la decisión de permitir la vuelta de unos 410 vecinos desalojados en Mesas del Corral, en La Barca, El Rabanito, en Guadalcacín, San Isidro del Guadalete y Lomopardo, ya que éstas no se ven afectados por la posible subida del nivel del Río Guadalete por la previsión de fuertes lluvias de esta noche y mañana.

Por ese motivo de previsión de fuertes precipitaciones, especialmente en la Sierra de Cádiz, y su afección tanto al caudal del río como a posibles desembalses de Bornos y Arcos, el CECOP y la Junta de Andalucía ha decidido mantener la situación actual del resto de barriadas y viviendas desalojadas en la zona rural de Jerez, a la espera de que este lunes se evalúe la situación de las distintas carreteras y el nivel de agua para poder tomar una decisión al respecto. La cifra de desalojados e incomunicados es aún de 1.847.

Durante la reunión, se ha puesto de manifiesto que el caudal del Río Guadalete sigue en nivel rojo y que, si bien es cierto que en las últimas horas ha experimentado una leve mejoría, la amenaza de fuertes precipitaciones puede provocar que haya que volver a desembalsar a mayor volumen las presas y toda esa agua provoque una nueva subida importante del río.

Desde el Ayuntamiento de Jerez también se informa que, de momento, se mantiene el cierre de parques y jardines a la espera de revisión por parte de los técnicos, contemplándose su apertura de forma progresiva a medida que se confirme su estado óptimo. Desde el área de Servicios Públicos se informa de que el Cementerio tendrá prioridad en la revisión técnica y que, en cuanto se confirme su idoneidad, se abrirá a las visitas.

Por otro lado, a partir de este lunes quedarán abiertas las instalaciones deportivas municipales de Jerez una vez han sido revisadas, al igual que vuelven las actividades en los centros cívicos, que abren al igual que los centros de mayores.

Por último, el Palacio de Deportes de Chapín queda cerrado, al no haber ya personas realojadas, y a la espera de que este lunes se proceda a su desmontaje por parte de Servicios Sociales y Cruz Roja.