El sector cultural, educativo y patrimonial de la provincia conocen ya los documentos estratégicos de Jerez 2031

La Oficina Técnica de la Candidatura #Jerez2031 y la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Jerez han celebrado una sesión informativa con los sectores cultural, educativo y patrimonial de la provincia.

La Oficina Técnica de la Candidatura #Jerez2031 Capital Europea de la Cultura y la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Jerez han celebrado una sesión informativa con los sectores cultural, educativo y patrimonial de la ciudad y de la provincia para informar del proceso de candidatura tras la presentación en diciembre pasado del bid book y, sobre todo, para presentar el conjunto de documentos estratégicos que, fruto del trabajo de candidatura de los últimos meses, se han puesto a disposición de la ciudadanía y de los agentes implicados. Se trata de la Revisión del Plan Estratégico Cultural y Creativo de Jerez, del Estudio de Prácticas y Hábitos Culturales y de una completa y actualizada cartografía online de equipamientos e infraestructuras.

El objetivo es que estos documentos, accesibles a solo un clic a través del website de #Jerez2031, sean de utilidad tanto a los sectores más vinculados con el proyecto como al conjunto de la sociedad. De este modo, se quiere poner en valor la labor desarrollada en los últimos meses y que, en este caso, se ha concretado en una batería de nuevos recursos esenciales para la estrategia cultural de la candidatura.

Esta sesión se produce tras la reunión del Consejo Cultural de #Jerez2031 celebrada con la finalidad de avanzar las claves del proceso de devolución mediante la provisión de herramientas innovadoras y actualizadas de utilidad para el ecosistema cultural del entorno.

Durante la sesión, el delegado de Cultura, Francisco Zurita, ha presentado la programación cultural pública de la ciudad para el primer semestre de 2026, cuyo eje central es, precisamente, su alineación con el propósito de candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031 para, de este modo, iniciar el despliegue de un programa y una estrategia cultural con horizonte en 2031. Tras la exposición de los nuevos documentos estratégicos y programación cultural, se ha abierto un espacio de diálogo e intercambio con las personas que han participado en el encuentro para recibir sus observaciones y aportaciones.