La jerezana Alicia Núñez, nominada a los Goya: "Es muy grande que te nominen con tu primer corto"

Ya apenas le quedan huecos libres en el póster del cortometraje. Bueno sí, aún le queda espacio por si este sábado gana el Goya este sábado. La jerezana Alicia Núñez Puerto encara los días previos a la gala del cine español con la gran sonrisa que la caracteriza, llamando a la calma y disfrutando de todo lo bueno que ha venido de la mano de 'La primavera siempre vuelve'.

"Hasta que no esté allí, metida de lleno en el ambiente de los Goya creo que no me lo voy a creer. No me estoy dando cuenta de lo que viene", confiesa la jerezana, cuyo primer corto está nominado como mejor cortometraje de animación. Tras meses de mucho trabajo (en realidad ella nunca para), Núñez declara estar viviendo un momento de más calma, "saboreando esta recta final hasta los premios porque ya no está la presión de las votaciones".

Eso sí, reconoce que "ya empiezo a recibir muchos mensajes por el teléfono dándome suerte para el sábado. Hay personas con las que no hablaba desde hace años y me han escrito diciéndome que les ha encantado el corto y que esperan que me vaya muy bien. Es muy bonito saber que a pesar de que no he estado con esas personas recientemente, en realidad sí hemos estado en contacto gracias al corto, porque es un trabajo muy personal".

Este jueves llegará a Sevilla con su familia para "hacer turismo" por la ciudad, puesto que su pareja quería conocer la ciudad. "Me han dicho que hay esculturas del Goya por las calles, va a ser muy emocionante verlo así. De hecho mi hija mayor sabe más o menos algo de lo que está ocurriendo y será muy bonito vivir en familia. En fin, lo importante es eso. Si el sábado me lo dan, pues genial, y si no, no pasa nada. Es muy grande que te nominen a los Goya con tu primer corto", remarca.

Antes de acabar el pasado año, la directora ya adelantó que estaba inmersa en su segundo corto. "Quiero dejar a mis hijos una trilogía sobre emociones que tienen que ver con emigrar y la familia", avanzó el pasado mes de diciembre. Pues bien, esta segunda obra ya está esperando una productora que le dé la mano para ver la luz. Núñez ya tiene el 'storyboard' (guión gráfico) de la obra con el sonido. "Después de ver cómo ha gustado 'La primavera siempre vuelve' me siento más segura con este segundo proyecto. A ver si el sábado hay suerte (con la productora)...", dice entre risas la jerezana, siempre poniendo humor y amor a todo lo que hace. ¡Suerte!

La abuela Margara

Es primavera y la abuela Margara enseña a sus cuatro nietos a plantar en pequeñas macetas. Tres de ellos deciden abandonar volando la corrala familiar y salir a descubrir mundo. Pasan los años, la abuela envejece, y los que se fueron están presentes a su manera… pero nunca como los que se quedaron. Y es que, la distancia no siempre trae consigo un regreso, las personas pueden volver o no, pero la primavera, esa sí, siempre vuelve. Es la maravillosa historia de 'La primavera siempre vuelve', el corto de la jerezana Alicia Núñez Puerto que ahora se puede ver en la plataforma Movistar+.