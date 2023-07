La jerezana Rocío Marín se incorpora a 'La que se avecina'

La actriz jerezana Rocío Marín se ha incorporado a la nueva temporada de la serie 'La que se avecina', quien ocupará el papel de Greta Garmendia, la otrora presidenta de la comunidad de vecinos de Contubernio 49. Personaje que interpretaba la actriz y humorista Laura Gómez-Lacueva, quien falleció hace solo unos meses a causa de un cáncer.

Rocío Marín ha confirmado a través de su propia cuenta de Instagram la finalización del rodaje de la que será la 14ª temporada de 'La que se avecina', además de mostrar en exclusiva un primer vistazo a su look como la nueva Greta Garmendia. La actriz encarnará a la farmacéutica y presidenta de la comunidad, que ahora verá amenazado su puesto por las ansias de poder de Antonio Recio, apuntan desde Infobae.

“Hoy acaba el rodaje de la primera parte de la temporada 14 de La que se avecina. Bien de intensidad y de emociones vividas...En septiembre retomamos, más y mejor”, comentaba la actriz en sus redes sociales, en las que también se la podía ver posando junto a otros actores como Nacho Guerreros (Coke) o Macarena Gómez (Lola), en las que ya se le puede ver completamente preparada para dar vida a esta nueva versión de Greta Garmendia. A la actriz ya la hemos podido ver en otras producciones de Contubernio como 'Machos Alfa' o especialmente 'El pueblo', en la que ha dado vida a Jessi.

Todo un desafío

La actriz relata a este Diario que asumir este papel en 'La que se avecina' "ha sido un desafío, un paso gigante en mi carrera. Suplir el trabajo de una compañera que ha fallecido te pone en una situación de respeto absoluto, de muchas emociones encontradas. Por un lado, deseas una oportunidad así y en la que sabes que encajas porque es tu perfil, pero la manera en la que entras es extraña, claro. He tenido mucho apoyo de los compañeros desde que he entrado y eso ha sido importantísimo. Estoy muy satisfecha con lo que estoy compartiendo y aprendiendo con mis compañeros. Me siento muy bien cuidada".

Una llamada de la productora, con quien ya había trabajado, para entrar en esta serie que fue "de un día para otro y que cambia el guion de mi vida. En una semana me tuve que preparar todo, pero sentí mucho calor humano y profesional. Me han recibido con los brazos abiertos. Estoy deseando ver el resultado y ojalá que sigamos muchas temporadas más".

Marín también ha aparecido en películas del cine español como 'Campeones', 'Mi gran despedida' o 'El universo de Óliver', junto actores de la talla de Pedro Casablanc o María León. Con su llegada a Contubernio 49, la actriz tendrá la oportunidad de trabajar junto a grandes actores como Fernando Tejero, Jordi Sánchez, Nathalie Seseña o Carlos Areces, con quien ya ha coincidido en 'El pueblo', añaden desde Infobae. También participa en un capítulo de la flamante miniserie 'Poquita fe'.

Además, la actriz jerezana Rocío Marín llevó el pasado año al Teatro Español la comedia 'La bella Dorotea' de Miguel Mihura, junto a Manuela Velasco.