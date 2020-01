La jerezana Ana Crismán pasa a la final de Tierra de Talento

Ana Crismán ya está en la final de Tierra de Talento. Tras una reñida semifinal, la arpista jerezana logró el viernes por la noche su pase al último programa al demostrar al jurado de Canal Sur que con un arpa también se puede hacer flamenco.

Lo consiguió con sus 'Alegrías y bulerías de Cádiz' que provocaron que los artistas José Mercé y Diana Navarro -ambos miembros del jurado- se arrancasen a cantar durante su actuación.

Tras proclamarse finalista de Tierra de Talento, Ana Crismán no piensa en si ganará o no, sino que asegura que “aunque suene a tópico lo importante es participar”. La artista jerezana recalca que “todo lo del arpa no lo hice pensando en el resultado, era simplemente algo que me apetecía hacer”. De hecho, asegura que “me pareció que tenía que ser muy bonito estudiar los cantes y encontrarlos en el arpa y, al final, sí que los encontré. Así que todo lo que venga después es un regalo, no es el objetivo”.

Hay que recordar que la jerezana, de 36 años, es licenciada en Historia y Ciencia de la Música, estudió también magisterio y piano en el conservatorio y acabó logrando una plaza de maestra de música con tan sólo 23 años. A pesar de ello, hace tres años y tras un viaje, decidió comenzar a tocar el arpa pero centrándose en el flamenco, algo que ella asegura que no se había hecho hasta la fecha. Además, ha aprendido de manera autodidacta.

A la espera de lo que ocurra el próximo 17 de enero en la final en Tierra de Talento, la arpista jerezana anuncia que tiene previsto actuar el próximo mes en su ciudad natal. Dentro del ‘IX Jerez off 2020 Festival’ de Jerez, Crismán estará el sábado 29 de febrero ‘En el patio de Anita’ -en la calle Porvenir, 5- con Lela Soto como artista invitada. La entrada es de 15 euros.

Ana Crismán no es la única jerezana que ha destacado en el programa de Canal Sur. De hecho, la semana pasada las jóvenes Elsa y Daniela accedieron a la final de Tierra de Talento. Lo hicieron con una “impresionante” actuación con la que homenajearon al Circuito de Jerez con una brillante coreografía. Las dos jóvenes son alumnas de la Academia de Baile de las Hermanas Sánchez.